Трейлер фільму "Геллбой. Горбань" вразив мережу — відео

Що важливо розуміти, (Hellboy: The Crooked Man) стане довгоочікуваним перезапуском екранізацій культового коміксу про супергероя-напівдемона.

Події стрічки розгортатимуться у 1950-х роках.

Агент Геллбой та його напарник повертаються після зриву містичного ритуалу, що міг стати початком вторгнення монстрів з інших вимірів у наш світ. Хоча місія пройшла вдало, принаймні, за стандартами Геллбоя, герої потрапляють в автотрощу. Опинившись у закинутому селі, вони зустрічають Горбаня, який тероризує місцевих жителів, збирає їхні душі та підкорює їх собі.

Кіномани знову отримають змогу насолодитися акторською грою Джека Кесі ("Дедпул 2", "Вбивця", серіал "Штам"), адже саме він втілить на екрані головного героя.

Окрім того, у фільмі можна буде побачити Джефферсон Вайт ("Повстання штатів"), Аделін Рудольф (серіал "Рівердейл"), Лія Макнамара (серіал "Вікінги") та інші.

Хто що не говорив би, але чекаю цей фільм. Фільми від Дель Торо були фентезі-бойовик . Фільми з Девідом Харбором були казка-бойовик в стилі Джона Віка. А цей схоже буде горрором, ну і режисер розбирається і може поставити за маленькі гроші класний бойовик;

думаю варто спробувати дати шанс цьому фільму. Трейлер в принципі хороший, атмосфера на місці, видно звісно, що сам фільм знімали за копійку, але може це і на краще, бо хороше кіно можна зняти і не за всі гроші світу;

Маю підозра, що цей фільм буде гірше за адаптацію 19-го року;

Бюджет дуже маленький. Начебто менше 50 мільйонів навіть. Хоча може саме це дасть фільму шанс окупитися, оскільки фільми щ невеликим бюджетом зазвичай можуть покрити його втричі;