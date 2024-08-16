Трейлер фільму "Геллбой. Горбань" вразив мережу — відео

16 серпня компанія Millennium Media представила перший трейлер екшн-горору "Геллбой: Горбань". Його вже активно обговорюють українські кіномани.
Головні тези:
- Дії стрічки розгортатимуться у 1950-х роках, коли агент Геллбой та його напарник стикаються з загадковим Горбанем.
- У головній ролі - Джек Кесі, а також у фільмі знялися Джефферсон Вайт, Аделін Рудольф, Лія Макнамара та інші відомі актори.
- В український прокат фільм вийде 26 вересня 2024 року.
Чого очікувати від нового “Геллбоя”
Що важливо розуміти, (Hellboy: The Crooked Man) стане довгоочікуваним перезапуском екранізацій культового коміксу про супергероя-напівдемона.
В український прокат фільм вийде 26 вересня 2024 року.
Події стрічки розгортатимуться у 1950-х роках.
Кіномани знову отримають змогу насолодитися акторською грою Джека Кесі ("Дедпул 2", "Вбивця", серіал "Штам"), адже саме він втілить на екрані головного героя.
Окрім того, у фільмі можна буде побачити Джефферсон Вайт ("Повстання штатів"), Аделін Рудольф (серіал "Рівердейл"), Лія Макнамара (серіал "Вікінги") та інші.
Як глядачі коментують трейлер фільму "Геллбой. Горбань":
Хто що не говорив би, але чекаю цей фільм. Фільми від Дель Торо були фентезі-бойовик . Фільми з Девідом Харбором були казка-бойовик в стилі Джона Віка. А цей схоже буде горрором, ну і режисер розбирається і може поставити за маленькі гроші класний бойовик;
думаю варто спробувати дати шанс цьому фільму. Трейлер в принципі хороший, атмосфера на місці, видно звісно, що сам фільм знімали за копійку, але може це і на краще, бо хороше кіно можна зняти і не за всі гроші світу;
Маю підозра, що цей фільм буде гірше за адаптацію 19-го року;
Бюджет дуже маленький. Начебто менше 50 мільйонів навіть. Хоча може саме це дасть фільму шанс окупитися, оскільки фільми щ невеликим бюджетом зазвичай можуть покрити його втричі;
Так цеж режисер фільмів “Адреналін” та “Примарний вершник 2”. Хто дивився ці фільми, зразу впізнає його стиль, та і бюджет там просто мізерний.
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