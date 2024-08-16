Трейлер к фильму "Хеллбой. Горбун" поразил сеть — видео

Что важно понимать, (Hellboy: The Crooked Man) станет долгожданным перезапуском экранизаций культового комикса о супергерое-полудемоне.

События фильма будут разворачиваться в 1950-х годах.

Агент Хеллбой и его напарник возвращаются после срыва мистического ритуала, что могло стать началом вторжения монстров из других измерений в наш мир. Хотя миссия прошла удачно, по крайней мере, по стандартам Хеллбоя, герои попадают в ДТП. Оказавшись в заброшенной деревне, они встречают Горбун, терроризирующего местных жителей, собирающего их души…

Киноманы снова получат возможность насладиться актерской игрой Джека Кесси ("Дедпул 2", "Убийца", сериал "Штамм"), ведь именно он воплотит на экране главного героя.

Кроме того, в фильме можно будет увидеть Джефферсон Уайт ("Восстание штатов"), Аделин Рудольф (сериал "Ривердейл"), Лия Макнамара (сериал "Викинги") и другие.

Кто бы что ни говорил, но жду этот фильм. Фильмы от Дель Торо были фэнтези-боевиками. Фильмы с Дэвидом Харбором были сказками-боевиками в стиле Джона Вика. А этот похоже будет хоррором, да и режиссер разбирается и может снять за небольшие деньги классный боевик;

Думаю стоит попытаться дать шанс этому фильму. Трейлер в принципе хорош, атмосфера на месте, очевидно, сам фильм снимали за копейку, но может это и к лучшему, потому что хорошее кино можно снять и не за все деньги мира;

Есть подозрение, что этот фильм будет хуже адаптации 19-го года;

Бюджет очень маленький. Вроде бы меньше 50 миллионов даже. Хотя может именно это даст фильму шанс окупиться, поскольку фильмы с небольшим бюджетом обычно могут покрыть его втрое;