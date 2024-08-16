Трейлер к фильму "Хеллбой. Горбун" поразил сеть — видео
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Трейлер к фильму "Хеллбой. Горбун" поразил сеть — видео

Хеллбой. Горбун"
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Источник:  online.ua

16 августа компания Millennium Media представила первый трейлер фильма ужасов "Хеллбой: Горбун". Его уже активно обсуждают украинские киноманы.

Главные тезисы

  • Действия фильма будут разворачиваться в 1950-х годах, когда агент Хеллбой и его напарник сталкиваются с загадочным Горбуном.
  • В главной роли – Джек Кэсси, а также в фильме снялись Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф, Лия Макнамара и другие известные актеры.
  • В украинский прокат фильм выйдет 26 сентября 2024 года.

Чего ожидать от нового "Хеллбоя"

Что важно понимать, (Hellboy: The Crooked Man) станет долгожданным перезапуском экранизаций культового комикса о супергерое-полудемоне.

В украинский прокат фильм выйдет 26 сентября 2024 года.

События фильма будут разворачиваться в 1950-х годах.

Агент Хеллбой и его напарник возвращаются после срыва мистического ритуала, что могло стать началом вторжения монстров из других измерений в наш мир. Хотя миссия прошла удачно, по крайней мере, по стандартам Хеллбоя, герои попадают в ДТП. Оказавшись в заброшенной деревне, они встречают Горбун, терроризирующего местных жителей, собирающего их души…

Киноманы снова получат возможность насладиться актерской игрой Джека Кесси ("Дедпул 2", "Убийца", сериал "Штамм"), ведь именно он воплотит на экране главного героя.

Кроме того, в фильме можно будет увидеть Джефферсон Уайт ("Восстание штатов"), Аделин Рудольф (сериал "Ривердейл"), Лия Макнамара (сериал "Викинги") и другие.

Как зрители комментируют трейлер фильма "Хеллбой. Горбун":

  • Кто бы что ни говорил, но жду этот фильм. Фильмы от Дель Торо были фэнтези-боевиками. Фильмы с Дэвидом Харбором были сказками-боевиками в стиле Джона Вика. А этот похоже будет хоррором, да и режиссер разбирается и может снять за небольшие деньги классный боевик;

  • Думаю стоит попытаться дать шанс этому фильму. Трейлер в принципе хорош, атмосфера на месте, очевидно, сам фильм снимали за копейку, но может это и к лучшему, потому что хорошее кино можно снять и не за все деньги мира;

  • Есть подозрение, что этот фильм будет хуже адаптации 19-го года;

  • Бюджет очень маленький. Вроде бы меньше 50 миллионов даже. Хотя может именно это даст фильму шанс окупиться, поскольку фильмы с небольшим бюджетом обычно могут покрыть его втрое;

  • Так это же режиссер фильмов "Адреналин" и "Призрачный всадник 2". Кто смотрел эти фильмы, сразу узнает его стиль.

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