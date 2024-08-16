Трейлер к фильму "Хеллбой. Горбун" поразил сеть — видео

16 августа компания Millennium Media представила первый трейлер фильма ужасов "Хеллбой: Горбун". Его уже активно обсуждают украинские киноманы.
Главные тезисы
- Действия фильма будут разворачиваться в 1950-х годах, когда агент Хеллбой и его напарник сталкиваются с загадочным Горбуном.
- В главной роли – Джек Кэсси, а также в фильме снялись Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф, Лия Макнамара и другие известные актеры.
- В украинский прокат фильм выйдет 26 сентября 2024 года.
Чего ожидать от нового "Хеллбоя"
Что важно понимать, (Hellboy: The Crooked Man) станет долгожданным перезапуском экранизаций культового комикса о супергерое-полудемоне.
В украинский прокат фильм выйдет 26 сентября 2024 года.
События фильма будут разворачиваться в 1950-х годах.
Киноманы снова получат возможность насладиться актерской игрой Джека Кесси ("Дедпул 2", "Убийца", сериал "Штамм"), ведь именно он воплотит на экране главного героя.
Кроме того, в фильме можно будет увидеть Джефферсон Уайт ("Восстание штатов"), Аделин Рудольф (сериал "Ривердейл"), Лия Макнамара (сериал "Викинги") и другие.
Как зрители комментируют трейлер фильма "Хеллбой. Горбун":
Кто бы что ни говорил, но жду этот фильм. Фильмы от Дель Торо были фэнтези-боевиками. Фильмы с Дэвидом Харбором были сказками-боевиками в стиле Джона Вика. А этот похоже будет хоррором, да и режиссер разбирается и может снять за небольшие деньги классный боевик;
Думаю стоит попытаться дать шанс этому фильму. Трейлер в принципе хорош, атмосфера на месте, очевидно, сам фильм снимали за копейку, но может это и к лучшему, потому что хорошее кино можно снять и не за все деньги мира;
Есть подозрение, что этот фильм будет хуже адаптации 19-го года;
Бюджет очень маленький. Вроде бы меньше 50 миллионов даже. Хотя может именно это даст фильму шанс окупиться, поскольку фильмы с небольшим бюджетом обычно могут покрыть его втрое;
Так это же режиссер фильмов "Адреналин" и "Призрачный всадник 2". Кто смотрел эти фильмы, сразу узнает его стиль.
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