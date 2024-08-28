Долгожданный хоррор "Ночь с дьяволом" выходит на большие экраны — трейлер

Уже с 29 августа украинские киноманы получат возможность насладиться просмотром австралийского фильма ужасов “Ночь с дьяволом” (Late Night with the Devil - ред.)

Чего ждать от фильма "Ночь с дьяволом"

В центре сюжета ленты история, которая разворачивается на фоне Хэллоуина в 1977 году.

Ведущий популярного вечернего телешоу, мечтающий о заоблачных рейтингах, решил сделать все возможное и невозможное, чтобы удивить зрителей.

Именно поэтому на этот раз он решил провести в прямом эфире паранормальный сеанс. Новой звездой шоу должна стать юная Лили — героиня книги "Разговоры с дьяволом".

Скандальный шоумен даже не догадывается, какие катастрофические последствия будет иметь попытка проникнуть с помощью девушки в загробный мир.

Главную роль в фильме исполнил Дэвид Дастмалчян — звезда фильмов "Человек-муравей" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Что касается оценок фильма, то на IMDb рейтинг у хоррора довольно неплохой — 7 из 10 баллов.

Что интересно, на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 81% от зрителей.

Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его на 72 из 100 баллов, а широкая аудитория — на 6,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как зрители комментируют трейлер фильма "Ночь с дьяволом":