Долгожданный хоррор "Ночь с дьяволом" выходит на большие экраны — трейлер

Уже с 29 августа украинские киноманы получат возможность насладиться просмотром австралийского фильма ужасов “Ночь с дьяволом” (Late Night with the Devil - ред.)
Главные тезисы
- Фильм "Ночь с дьяволом" рассказывает о шоумене, рискнувшем провести паранормальный сеанс в прямом эфире.
- Главную роль в картине исполнил известный актер Дэвид Дастмалчян.
- Фильм получил высокие оценки на Rotten Tomatoes и IMDb.
Чего ждать от фильма "Ночь с дьяволом"
В центре сюжета ленты история, которая разворачивается на фоне Хэллоуина в 1977 году.
Ведущий популярного вечернего телешоу, мечтающий о заоблачных рейтингах, решил сделать все возможное и невозможное, чтобы удивить зрителей.
Именно поэтому на этот раз он решил провести в прямом эфире паранормальный сеанс. Новой звездой шоу должна стать юная Лили — героиня книги "Разговоры с дьяволом".
Скандальный шоумен даже не догадывается, какие катастрофические последствия будет иметь попытка проникнуть с помощью девушки в загробный мир.
Главную роль в фильме исполнил Дэвид Дастмалчян — звезда фильмов "Человек-муравей" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет".
Что касается оценок фильма, то на IMDb рейтинг у хоррора довольно неплохой — 7 из 10 баллов.
Что интересно, на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 81% от зрителей.
Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его на 72 из 100 баллов, а широкая аудитория — на 6,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".
Как зрители комментируют трейлер фильма "Ночь с дьяволом":
Рад, что карьера Давида не стоит на месте, и он получает крутые и довольно нестандартные роли;
Уляля, я бы посмотрел такое в кинотеатре!;
Очень жутко, но я такое люблю;
Прекрасно, что у режиссеров и сценаристов не заканчиваются идеи;
Качественные фильмы ужасов — это редкость. Надеюсь, что этот меня не подведет;
Честно, не могу дождаться! Уже купила билеты;
Трейлер действительно интригует, поэтому на фильм пойду — 100%.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-