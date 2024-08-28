Долгожданный хоррор "Ночь с дьяволом" выходит на большие экраны — трейлер
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Культура
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Долгожданный хоррор "Ночь с дьяволом" выходит на большие экраны — трейлер

фильм ужасов
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Источник:  online.ua

Уже с 29 августа украинские киноманы получат возможность насладиться просмотром австралийского фильма ужасов “Ночь с дьяволом” (Late Night with the Devil - ред.)

Главные тезисы

  • Фильм "Ночь с дьяволом" рассказывает о шоумене, рискнувшем провести паранормальный сеанс в прямом эфире.
  • Главную роль в картине исполнил известный актер Дэвид Дастмалчян.
  • Фильм получил высокие оценки на Rotten Tomatoes и IMDb.

Чего ждать от фильма "Ночь с дьяволом"

В центре сюжета ленты история, которая разворачивается на фоне Хэллоуина в 1977 году.

Ведущий популярного вечернего телешоу, мечтающий о заоблачных рейтингах, решил сделать все возможное и невозможное, чтобы удивить зрителей.

Именно поэтому на этот раз он решил провести в прямом эфире паранормальный сеанс. Новой звездой шоу должна стать юная Лили — героиня книги "Разговоры с дьяволом".

Скандальный шоумен даже не догадывается, какие катастрофические последствия будет иметь попытка проникнуть с помощью девушки в загробный мир.

Главную роль в фильме исполнил Дэвид Дастмалчян — звезда фильмов "Человек-муравей" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Что касается оценок фильма, то на IMDb рейтинг у хоррора довольно неплохой — 7 из 10 баллов.

Что интересно, на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 81% от зрителей.

Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его на 72 из 100 баллов, а широкая аудитория — на 6,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как зрители комментируют трейлер фильма "Ночь с дьяволом":

  • Рад, что карьера Давида не стоит на месте, и он получает крутые и довольно нестандартные роли;

  • Уляля, я бы посмотрел такое в кинотеатре!;

  • Очень жутко, но я такое люблю;

  • Прекрасно, что у режиссеров и сценаристов не заканчиваются идеи;

  • Качественные фильмы ужасов — это редкость. Надеюсь, что этот меня не подведет;

  • Честно, не могу дождаться! Уже купила билеты;

  • Трейлер действительно интригует, поэтому на фильм пойду — 100%.

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