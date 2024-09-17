Трейлер української стрічки "БожеВільні" уже в мережі — відео

31 жовтня у прокат виходить драма-трилер "БожеВільні" українського режисера Дениса Тарасова. Однак уже зараз усі охочі можуть переглянути офіційний трейлер довгоочікуваного фільму.
Головні тези:
- У фільмі “БожеВільні” розповідається історія волелюбного меломана, який опиняється у психіатричній лікарні.
- Саме там він розпочинає свою боротьбу проти тоталітарної системи.
- Глядачі зможуть насолодитися грою таких талановитих акторів як Костянтин Темляк, Наталія Бабенко, Ірма Вітовська, Остап Ступка та інші.
Що відомо про фільм "БожеВільні"
У центрі сюжету — нетривіальна історія волелюбного меломана Андрія Довженка, який потрапляє до закритого закладу — спеціалізованої психіатричної лікарні.
Саме там йому доведеться зіштовхнутися з усією жорстокістю каральної психіатрії СРСР.
Головний герой починає знайомитися з "пацієнтами" закладу й нарешті усвідомлює, що саме стоїть за його бунтом проти радянської системи.
Варто зазначити, що антагоніста на екрані зіграв актор Театру на Подолі, а нині військовослужбовець — Костянтин Темляк.
Також глядачі зможуть насолодитися акторською грою:
Наталії Бабенко ("Найкращі вихідні", "Пульс"),
Ірми Вітовської ("Мої думки тихі", "Смак свободи"),
Дмитра Олійника ("Будинок Слово. Нескінчений роман"),
Андрія Мостренка ("Щедрик", "Батько"),
Остапа Ступки ("Крути 1918", "Козаки. Абсолютно брехлива історія"),
Віталія Салія ("Я працюю на цвинтарі"),
Анастасії Пустовіт ("Між нами"),
Віктора Жданова ("Я працюю на цвинтарі") ти інших.
Цікаві факти про фільм "БожеВільні":
Враховуючи те, що саме музиці у стрічці відводиться особлива роль, композитор Хосейн Мірзаголі спеціально для фільму створив саундтрек у стилі західного року 70-х.
Ще рік тому відбулася світова прем'єра фільму. Це сталося на Міжнародному Варшавському кінофестивалі.
Фільм отримав Special Mention Award у межах секції 1-2 COMPETITION.
Українська прем'єра "БожеВільних" пройшла у липні цього року на Одеському міжнародному кінофестивалі, який проходив у Києві.
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