Трейлер української стрічки "БожеВільні" уже в мережі — відео
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Трейлер української стрічки "БожеВільні" уже в мережі — відео

Що відомо про фільм "БожеВільні"
Джерело:  Film.ua

31 жовтня у прокат виходить драма-трилер "БожеВільні" українського режисера Дениса Тарасова. Однак уже зараз усі охочі можуть переглянути офіційний трейлер довгоочікуваного фільму.

Головні тези:

  • У фільмі “БожеВільні” розповідається історія волелюбного меломана, який опиняється у психіатричній лікарні.
  • Саме там він розпочинає свою боротьбу проти тоталітарної системи.
  • Глядачі зможуть насолодитися грою таких талановитих акторів як Костянтин Темляк, Наталія Бабенко, Ірма Вітовська, Остап Ступка та інші.

Що відомо про фільм "БожеВільні"

У центрі сюжету — нетривіальна історія волелюбного меломана Андрія Довженка, який потрапляє до закритого закладу — спеціалізованої психіатричної лікарні.

Саме там йому доведеться зіштовхнутися з усією жорстокістю каральної психіатрії СРСР.

Головний герой починає знайомитися з "пацієнтами" закладу й нарешті усвідомлює, що саме стоїть за його бунтом проти радянської системи.

"БожеВільні" — це історія про нерівну боротьбу однієї маленької особистості проти потужного механізму тоталітарної держави з розгалуженою системою шпигунів та усіляких агентів, які, мов ті паразити, живилися її соками і життями невинних громадян, — пояснює режисер стрічки Денис Тарасов.

Варто зазначити, що антагоніста на екрані зіграв актор Театру на Подолі, а нині військовослужбовець — Костянтин Темляк.

Також глядачі зможуть насолодитися акторською грою:

  • Наталії Бабенко ("Найкращі вихідні", "Пульс"),

  • Ірми Вітовської ("Мої думки тихі", "Смак свободи"),

  • Дмитра Олійника ("Будинок Слово. Нескінчений роман"),

  • Андрія Мостренка ("Щедрик", "Батько"),

  • Остапа Ступки ("Крути 1918", "Козаки. Абсолютно брехлива історія"),

  • Віталія Салія ("Я працюю на цвинтарі"),

  • Анастасії Пустовіт ("Між нами"),

  • Віктора Жданова ("Я працюю на цвинтарі") ти інших.

Цікаві факти про фільм "БожеВільні":

  1. Враховуючи те, що саме музиці у стрічці відводиться особлива роль, композитор Хосейн Мірзаголі спеціально для фільму створив саундтрек у стилі західного року 70-х.

  2. Ще рік тому відбулася світова прем'єра фільму. Це сталося на Міжнародному Варшавському кінофестивалі.

  3. Фільм отримав Special Mention Award у межах секції 1-2 COMPETITION.

  4. Українська прем'єра "БожеВільних" пройшла у липні цього року на Одеському міжнародному кінофестивалі, який проходив у Києві.

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