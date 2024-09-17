Трейлер української стрічки "БожеВільні" уже в мережі — відео

31 жовтня у прокат виходить драма-трилер "БожеВільні" українського режисера Дениса Тарасова. Однак уже зараз усі охочі можуть переглянути офіційний трейлер довгоочікуваного фільму.

Що відомо про фільм "БожеВільні"

У центрі сюжету — нетривіальна історія волелюбного меломана Андрія Довженка, який потрапляє до закритого закладу — спеціалізованої психіатричної лікарні.

Саме там йому доведеться зіштовхнутися з усією жорстокістю каральної психіатрії СРСР.

Головний герой починає знайомитися з "пацієнтами" закладу й нарешті усвідомлює, що саме стоїть за його бунтом проти радянської системи.

"БожеВільні" — це історія про нерівну боротьбу однієї маленької особистості проти потужного механізму тоталітарної держави з розгалуженою системою шпигунів та усіляких агентів, які, мов ті паразити, живилися її соками і життями невинних громадян, — пояснює режисер стрічки Денис Тарасов. Поширити

Варто зазначити, що антагоніста на екрані зіграв актор Театру на Подолі, а нині військовослужбовець — Костянтин Темляк.

Також глядачі зможуть насолодитися акторською грою:

Наталії Бабенко ("Найкращі вихідні", "Пульс"),

Ірми Вітовської ("Мої думки тихі", "Смак свободи"),

Дмитра Олійника ("Будинок Слово. Нескінчений роман"),

Андрія Мостренка ("Щедрик", "Батько"),

Остапа Ступки ("Крути 1918", "Козаки. Абсолютно брехлива історія"),

Віталія Салія ("Я працюю на цвинтарі"),

Анастасії Пустовіт ("Між нами"),

Віктора Жданова ("Я працюю на цвинтарі") ти інших.

Цікаві факти про фільм "БожеВільні":