Трейлер украинского фильма "БожеВільні" уже в сети — видео

31 октября в прокат выходит драма-триллер "БожеВільні" украинского режиссера Дениса Тарасова. Однако уже сейчас все желающие могут посмотреть официальный трейлер долгожданного фильма.

Что известно о фильме "БожеВільні"

В центре сюжета — нетривиальная история свободолюбивого меломана Андрея Довженко, попадающего в закрытое заведение — специализированную психиатрическую больницу.

Там ему придется столкнуться со всей жестокостью карательной психиатрии СССР.

Главный герой начинает знакомиться с "пациентами" заведения и наконец-то осознает, что именно стоит за его бунтом против советской системы.

"БожеВільні" — это история о неравной борьбе одной маленькой личности против мощного механизма тоталитарного государства с разветвленной системой шпионов и всевозможных агентов, которые, как паразиты, питались ее соками и жизнями невинных граждан, — объясняет режиссер ленты Денис Тарасов. Поделиться

Следует отметить, что антагониста на экране сыграл актер Театра на Подоле, а ныне военнослужащий Константин Темляк.

Также зрители смогут насладиться актерской игрой:

Наталии Бабенко ("Лучшие выходные", "Пульс"),

Ирмы Витовской ("Мои мысли тихие", "Вкус свободы"),

Дмитрия Олейника ("Дом Слово. Бесконечный роман"),

Андрея Мостренко ("Щедрик", "Отец"),

Остапа Ступки ("Круты 1918", "Казаки. Абсолютно лживая история"),

Виталия Салия ("Я работаю на кладбище"),

Анастасии Пустовит ("Между нами"),

Виктора Жданова ("Я работаю на кладбище") и других.

Интересные факты о фильме "БожеВільні":