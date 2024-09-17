Трейлер украинского фильма "БожеВільні" уже в сети — видео

31 октября в прокат выходит драма-триллер "БожеВільні" украинского режиссера Дениса Тарасова. Однако уже сейчас все желающие могут посмотреть официальный трейлер долгожданного фильма.
Главные тезисы
- В фильме "БожеВільні" рассказывается история свободолюбивого меломана, который оказывается в психбольнице.
- Там он начинает свою борьбу против тоталитарной системы.
- Зрители смогут насладиться игрой таких талантливых актеров как Константин Темляк, Наталья Бабенко, Ирма Витовская, Остап Ступка и другие.
Что известно о фильме "БожеВільні"
В центре сюжета — нетривиальная история свободолюбивого меломана Андрея Довженко, попадающего в закрытое заведение — специализированную психиатрическую больницу.
Там ему придется столкнуться со всей жестокостью карательной психиатрии СССР.
Главный герой начинает знакомиться с "пациентами" заведения и наконец-то осознает, что именно стоит за его бунтом против советской системы.
Следует отметить, что антагониста на экране сыграл актер Театра на Подоле, а ныне военнослужащий Константин Темляк.
Также зрители смогут насладиться актерской игрой:
Наталии Бабенко ("Лучшие выходные", "Пульс"),
Ирмы Витовской ("Мои мысли тихие", "Вкус свободы"),
Дмитрия Олейника ("Дом Слово. Бесконечный роман"),
Андрея Мостренко ("Щедрик", "Отец"),
Остапа Ступки ("Круты 1918", "Казаки. Абсолютно лживая история"),
Виталия Салия ("Я работаю на кладбище"),
Анастасии Пустовит ("Между нами"),
Виктора Жданова ("Я работаю на кладбище") и других.
Интересные факты о фильме "БожеВільні":
Учитывая, что именно музыке в фильме отводится особая роль, композитор Хосейн Мирзаголи специально для фильма создал саундтрек в стиле западного рока 70-х.
Еще год назад состоялась мировая премьера фильма. Это произошло на Международном Варшавском кинофестивале.
Фильм получил Special Mention Award в рамках секции 1-2 COMPETITION.
Украинская премьера "БожеВільних" прошла в июле этого года на Одесском международном кинофестивале, который состоялся в Киеве.
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