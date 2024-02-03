В России формируют элитный отряд "смертников-гладиаторов"— первые подробности

"Центр Национального Сопротивления" узнал о том, что власти РФ в экстренном порядке пытаются доукомплектовать элитный отряд "смертников".

Российский отряд "смертников-гладиаторов". Что о нем известно

Как удалось узнать партизанам, на территории России из завербованных на войну против Украины заключенных сформировали новый штурмовой специальный отряд "Шторм Гладиатор".

Что важно понимать, это привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, и назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".

Кроме того, указано, что руководит этим отрядом осужденный за жестокое убийство бывший полицейский.

В этот батальон могут попасть тюремщики с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветераны боевых действий.

Более того, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и “кадыровцы” из подразделения "Ахмата", что является составляющей Росгвардии.

Центр национального сопротивления напоминает всем гражданам Украины о том, что краткую и актуальную информацию о враге можно мгновенно передать через определенные анонимные мессенджеры для дальнейшей ликвидации противника Силами обороны Украины, - сказано в заявлении украинских партизан.

Разведчики назвали главный источник пополнения армии РФ

Согласно данным Минобороны Британии, после начала войны с Украиной РФ вынуждена была вербовать заключенных на короткий срок.

Однако по состоянию на сегодняшний день ключевым источником пополнения вражеских войск будет регулярный набор по контракту.