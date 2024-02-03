У Росії формують елітний загін “смертників-гладіаторів” — перші подробиці

“Центр Національного Спротиву” дізнався про те, що влада РФ в екстреному порядку намагається доукомплектувати елітний загін “смертників”.

Російський загін “смертників-гладіаторів”. Що про нього відомо

Як вдалося дізнатися партизанам, на території Росії із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін “Шторм Гладіатор”.

Що важливо розуміти, це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий “гладіаторами” на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним “Спартак”.

Окрім того, наголошується, що керує цим загоном засуджений за жорстоке вбивство колишній поліцейський.

У цей батальйон можуть потрапити тюремники з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветерани бойових дій.

Ба більше вказано, що на навчальному полігоні “гладіаторів” тренують, зокрема, колишні “вагнерівці” та кадирівці з підрозділу собр “Ахмата”, що є складовою росгвардії.

Центр національного спротиву нагадує всім громадянам України на ТОТ, що коротку та актуальну інформацію про ворога можна миттєво передати через визначені анонімні месенджери для подальшої ліквідації противника Силами оборони України, — йдеться в заяві українських партизанів.

Розвідники назвали головне джерело поповнення армії РФ

Згідно з даними Міноборони Британії, після початку війни з Україною РФ змушена була вербувати ув'язнених на короткий термін.

Однак станом на сьогодні ключовим джерелом поповнення ворожих військ буде регулярний набір за контрактом.