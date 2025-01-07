Римская империя была достаточно развита на свое время, освоив строительство дорог, водопровода и создав систему общественного порядка и права, однако после ее развала Европа долгое время переживала темные времена.

Как Римская империя привела к снижению IQ жителей всей Европы

Американские исследователи выяснили, что развитая в Римской империи добыча металлов спровоцировала масштабное отравление воздуха свинцом, что впоследствии привело к снижению уровня интеллекта всех жителей Европы на протяжении почти двух последних тысячелетий.

В частности, исследователи предполагают, что загрязнение воздуха свинцом вызвало понижение IQ среднестатистического ребенка на 2-3 балла.

Поразительно, что мы смогли воссоздать для анализа уровень атмосферного загрязнения над Европой почти 2 тыс. лет назад и измерить его влияние на здоровье древних римлян. Наши выводы свидетельствуют, что промышленные выбросы наносили вред здоровью людей в течение двух тысячелетий, и это поражает, — объясняет доктор Джозеф МакКоннелл из Института исследований пустынь в Неваде. Поделиться

Руины Римской империи

При этом врачи Римской империи были в курсе того, что свинец очень токсичен, однако этот металл все равно использовался римлянами для производства труб, посуды, косметики, лекарств и даже игрушек.

Популярностью также пользовались сиропы из свинца, которыми подслащивали вино.

Загрязнение пищи и напитков свинцом в большинстве своем влияло на состоятельных римлян, однако все население при этом дышало отравленным воздухом, в который попадал свинец в результате работы имперских шахт и плавильных заводов.

Как уровень загрязнения свинцом повлиял на детей в Римской империи и последующие поколения в Европе

Чтобы оценить уровень загрязнения воздуха в Римской империи, команда ученых исследовала ледовые керны, добытые в Арктике.

Благодаря этому удалось зафиксировать резкий рост концентрации свинца около 15 года до н.э., продолжавшегося до 180 года н.э., времени завершения Pax Romana — периода относительного мира и процветания.

Исследователи подчеркивают, что из-за широкого использования свинца в Римской империи в атмосферу попало более полумиллиона тонн этого токсичного металла.

Уровень свинца в крови тогдашних детей мог быть больше на 2,4 микрограмма на децилитр, что могло спровоцировать снижение их IQ в среднем на 2,5-3 балла.

В период расцвета Римской империи ее население составляло около 80 млн человек. Это означает, что загрязнение воздуха и продуктов питания, а также предметов обихода влияло на четверть населения планеты того времени.

Некоторые ученые даже предполагают, что свинцовое отравление могло способствовать упадку империи.

Снижение IQ на 2,5-3 балла может показаться незначительным, но, когда это касается всей популяции в течение 180 лет, последствия могут быть огромными. Я оставляю историкам и археологам оценку того, могло ли это изменить ход истории, подчеркивает Поделиться