Римская империя была достаточно развита на свое время, освоив строительство дорог, водопровода и создав систему общественного порядка и права, однако после ее развала Европа долгое время переживала темные времена.
Главные тезисы
- Добыча металлов в Римской империи, особенно свинца, спровоцировала массовое отравление воздуха и снижение уровня интеллекта жителей Европы.
- Уровень свинца в крови детей древней Римской империи мог привести к снижению IQ на 2,5-3 балла, что затронуло четверть населения планеты.
- Исторические данные показывают, что свинцовое отравление могло сыграть значительную роль в деградации здоровья и интеллекта населения Европы после падения Римской империи.
- Для анализа уровня загрязнения воздуха в Римской империи ученые изучали ледовые керны, что позволило оценить влияние свинца на здоровье древних римлян и рассчитать его предполагаемые последствия на популяцию.
Как Римская империя привела к снижению IQ жителей всей Европы
Американские исследователи выяснили, что развитая в Римской империи добыча металлов спровоцировала масштабное отравление воздуха свинцом, что впоследствии привело к снижению уровня интеллекта всех жителей Европы на протяжении почти двух последних тысячелетий.
В частности, исследователи предполагают, что загрязнение воздуха свинцом вызвало понижение IQ среднестатистического ребенка на 2-3 балла.
При этом врачи Римской империи были в курсе того, что свинец очень токсичен, однако этот металл все равно использовался римлянами для производства труб, посуды, косметики, лекарств и даже игрушек.
Популярностью также пользовались сиропы из свинца, которыми подслащивали вино.
Загрязнение пищи и напитков свинцом в большинстве своем влияло на состоятельных римлян, однако все население при этом дышало отравленным воздухом, в который попадал свинец в результате работы имперских шахт и плавильных заводов.
Как уровень загрязнения свинцом повлиял на детей в Римской империи и последующие поколения в Европе
Чтобы оценить уровень загрязнения воздуха в Римской империи, команда ученых исследовала ледовые керны, добытые в Арктике.
Благодаря этому удалось зафиксировать резкий рост концентрации свинца около 15 года до н.э., продолжавшегося до 180 года н.э., времени завершения Pax Romana — периода относительного мира и процветания.
Исследователи подчеркивают, что из-за широкого использования свинца в Римской империи в атмосферу попало более полумиллиона тонн этого токсичного металла.
Уровень свинца в крови тогдашних детей мог быть больше на 2,4 микрограмма на децилитр, что могло спровоцировать снижение их IQ в среднем на 2,5-3 балла.
В период расцвета Римской империи ее население составляло около 80 млн человек. Это означает, что загрязнение воздуха и продуктов питания, а также предметов обихода влияло на четверть населения планеты того времени.
Некоторые ученые даже предполагают, что свинцовое отравление могло способствовать упадку империи.
Хотя уровень свинца в атмосфере снизился после падения Римской империи, он снова вырос в средневековье и резко подскочил в XX веке из-за промышленной революции. Только запрет на использование свинцового горючего в 1970-х годах значительно снизил уровень этого токсического металла в крови детей.
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