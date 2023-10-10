Кабмін максимально спростив процедуру ввезення дронів в Україну

Уряд спростив імпорт матеріалів для виробництва боєприпасів та БПЛА в Україну. Також максимально спрощена процедура ввезення дронів.

Кабмін прийняв низку важливих рішень

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким максимально спростив процедуру ввезення в Україну безпілотників.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

Уряд максимально спростив ввезення безпілотників. Розширив перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю. Ми зняли бюрократичні перепони для закупівель українських дронів, – сказав Шмигаль. Поширити

За його словами, окремою постановою було спрощено й імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.

Це забезпечить наші потреби та дозволить наростити випуск безпілотників. Цього року виробництво вже виросло в сотню разів, і зросте ще більше, – додав глава уряду. Поширити

Виробництво дронів в Україні суттєво збільшилося

За рік виробництво дронів в Україні виросло у сотню разів, понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.

Премʼєр зазначив, що підходи до розвитку українського ВПК були радикально змінені. На базі "Укроборонпрому" створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.