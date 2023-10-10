Кабмін максимально спростив процедуру ввезення дронів в Україну

Уряд спростив імпорт матеріалів для виробництва боєприпасів та БПЛА в Україну. Також максимально спрощена процедура ввезення дронів.
Кабмін прийняв низку важливих рішень
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким максимально спростив процедуру ввезення в Україну безпілотників.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.
За його словами, окремою постановою було спрощено й імпорт сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.
Виробництво дронів в Україні суттєво збільшилося
За рік виробництво дронів в Україні виросло у сотню разів, понад 200 компаній почали займатися розробкою безпілотників.
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до Уряду" у Верховній Раді.
Премʼєр зазначив, що підходи до розвитку українського ВПК були радикально змінені. На базі "Укроборонпрому" створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління.
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