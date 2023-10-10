Кабмин максимально упростил процедуру ввоза дронов в Украину

Правительство упростило импорт материалов для производства боеприпасов и БПЛА в Украину. Также максимально упрощена процедура ввоза дронов.
Кабмин принял ряд важных решений
Кабинет министров принял решение, максимально упростившее процедуру ввоза в Украину беспилотников.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.
По его словам, отдельным постановлением упрощен и импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.
Производство дронов в Украине существенно увеличилось
За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.
Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.
Премьер отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.
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