Кабмин максимально упростил процедуру ввоза дронов в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Кабмин максимально упростил процедуру ввоза дронов в Украину

Денис Шмигаль
Кабмин Украины
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Правительство упростило импорт материалов для производства боеприпасов и БПЛА в Украину. Также максимально упрощена процедура ввоза дронов.

Кабмин принял ряд важных решений

Кабинет министров принял решение, максимально упростившее процедуру ввоза в Украину беспилотников.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.

Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширил список товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов, – сказал Шмыгаль.

По его словам, отдельным постановлением упрощен и импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.

Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников. В этом году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше, – добавил глава правительства.

Производство дронов в Украине существенно увеличилось

За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Премьер отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.

Теперь путь дрона от разработки до его закупки максимально короткий. За год производство дронов выросло в сотню раз. Разработкой беспилотников начали заниматься более 200 украинских компаний, – рассказал Шмыгаль.

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