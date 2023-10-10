Кабмин максимально упростил процедуру ввоза дронов в Украину

Правительство упростило импорт материалов для производства боеприпасов и БПЛА в Украину. Также максимально упрощена процедура ввоза дронов.

Кабмин принял ряд важных решений

Кабинет министров принял решение, максимально упростившее процедуру ввоза в Украину беспилотников.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.

Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширил список товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов, – сказал Шмыгаль. Поделиться

По его словам, отдельным постановлением упрощен и импорт сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.

Это обеспечит наши потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников. В этом году производство уже выросло в сотню раз, и вырастет еще больше, – добавил глава правительства. Поделиться

Производство дронов в Украине существенно увеличилось

За год производство дронов в Украине выросло в сотню раз, более 200 компаний стали заниматься разработкой беспилотников.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Премьер отметил, что подходы к развитию украинского ВПК были радикально изменены. На базе "Укроборонпрома" создана новая компания по современным стандартам корпоративного управления.