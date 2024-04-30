Кабмін оновив виплати військовослужбовцям ЗСУ. Що вони передбачають

Кабінет Міністрів України оновив виплати військовослужбовцям. Складові грошового забезпечення залежать від посади, звання, умов служби, наукових ступенів і звань.

Військові ЗСУ отримуватимуть до 100 тис винагороди за участь у бойових діях

Грошове забезпечення військовослужбовців оновлено Кабінетом міністрів України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 грн основного грошового забезпечення, а також 100 тис грн за участь у бойових діях і 70 тис грн за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

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Мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення — 20100 грн.

Одноразова грошова допомога при укладенні першого контракту у 2024 році:

рядовий склад — 24224 грн;

сержантський і старшинський склад — 27252 грн;

офіцерський склад — 30280 грн.

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Виплата пораненим, які не можуть виконувати обов'язки, становить 20 100 грн.

Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів становить 15 — 30 тис грн.

Винагорода курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) — 2 350 грн.

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Розмір виплати у разі полону чи зникненні безвісти становить 100 тис грн.

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Військові ЗСУ отримуватимуть грошову винагороду за знищення ворожої техніки

За знищення ворожої техніки на полі бою українські захисники можуть отримати грошову винагороду. Так, за знищення танку передбачена виплата у 48 720 грн, найбільша сума передбачена за ліквідацію корабля першого рангу — понад 243 тис грн.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Зараз є чіткі цифри, які, я думаю, можуть надихати людей, які воюють на лінії бойового зіткнення, ризикуючи життям. Поширити

Зокрема, за його словами, за ворожий військовий автомобіль можна отримати 12 180 грн, за російський танк — 48 720 грн. Найбільша виплата передбачена за знищення корабля першого рангу — понад 243 тис грн.

Крім цього, понад 40 тис грн можна отримати за знищення броньованих машин, за ліквідацію літака чи гелікоптера — понад 100 тис грн.