Міноборони запланувало понад 800 млрд грн на виплати військовим у 2024 році

Понад 70% бюджету Міністерства оборони України на 2024 рік піде на грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення, ще 20% — на закупівлю озброєння.

У Міноборони розказали про особливості бюджету-2024

Основна частина бюджету відомства йде на забезпечення виплат ЗСУ.

Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

Він зазначив, що бюджет Міноборони 2024 року умовно можна розбити на три великі пакети:

грошове забезпечення і бойові виплати;

закупівля озброєння та військової техніки;

експлуатаційні видатки.

За словами Джигира, у 2024 році (відповідно до закону про Держбюджет, — ред. ) на це виділено асигнування в сумі 862,6 млрд грн, що становить понад 70% бюджету МОУ.

Цей блок включає грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення, за перебування на першій і на другій лінії бойового зіткнення, харчування особового складу, речове забезпечення, винагороду за знищену техніку. Юрій Джигир Заступник міністра оборони України

Він зауважив, що потрібно враховувати динамічність ситуації на фронті та зростання потреб ЗСУ. Наприклад, у разі підвищення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності війська виникає необхідність у залученні додаткового фінансування, а це, відповідно, тягне за собою зміни в бюджеті і належні урядові рішення.

Щодо другого пакета — це закупівля озброєння та військової техніки. Він становить більш ніж 20% нашого оборонного бюджету. Тобто 20% — це певний натівський бенчмарк для видатків на військове обладнання. Зважаючи на війну в Україні, деякі наші сусіди, які також межують з країною-агресором, в останні роки витрачають на озброєння та військову техніку принципово більшу частку.

За словами Джигира, на закриття потреб військових у якісній техніці та озброєнні спрямовано 265,4 млрд грн. Ці цифри — орієнтовні. Потреби в оборонному секторі динамічні і постійно уточнюються Генштабом залежно від бойової обстановки.

І третій пакет — експлуатаційні видатки. Вони включають закупівлю палива, підготовку війська, комунальні платежі, поточний ремонт. Поширити

Напередодні Джигир заявив, що виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 млрд грн, доплати військовим залишаться на рівні 2023 року.

Що відомо про використання нової української зброї на фронті

Гаврилюк підкреслив, що найбільшою групою серед озброєнь українського виробництва, яка вже поступає на фронт, є артилерійські боєприпаси.

Окрім цього у період з січня по березень на озброєння українських військових була додана нова група БпЛА.

Окрім БпАК для ведення повітряної розвідки, які зазнали модернізації, у цій лінійці є і абсолютно нові дрони різних типів: як FPV-камікадзе, так і ударні БПЛА багаторазового застосування, розраховані на різні відстані дії, — пояснює заступник глави Міноборони.

Гаврилюк додав, що мова йде про майже 2 десятки БпЛА різних зразків, використання яких було схвалено протягом першої половини цього року.

Ще однією групою, яка надійшла на озброєння українських військових, стали роботизовані наземні системи та засоби РЕБ.