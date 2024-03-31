Минобороны запланировало более 800 млрд грн на выплаты военным в 2024 году

Более 70% бюджета Министерства обороны Украины на 2024 год пойдет на денежное довольствие военных, выплаты погибшим, выплаты за ранения, еще 20% — на закупку вооружения.

В Минобороны рассказали об особенностях бюджета-2024

Основная часть бюджета ведомства идет на обеспечение выплат ВСУ.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

Он отметил, что бюджет Минобороны 2024 условно можно разбить на три больших пакета:

денежное довольствие и боевые выплаты;

закупка вооружения и военной техники;

эксплуатационные расходы

По словам Джигира, в 2024 году (в соответствии с законом о Госбюджете — ред. ) на это выделено ассигнование в сумме 862,6 млрд грн, что составляет более 70% бюджета МОУ.

Этот блок включает денежное довольствие военных, выплаты погибшим, выплаты за ранения, за пребывание на первой и второй линии боевого столкновения, питание личного состава, вещное обеспечение, вознаграждение за уничтоженную технику. Юрий Джигир Заместитель министра обороны Украины

Он отметил, что следует учитывать динамичность ситуации на фронте и рост потребностей ВСУ. Например, в случае повышения интенсивности боевых действий, увеличения численности войск возникает необходимость в привлечении дополнительного финансирования, а это, соответственно, влечет за собой изменения в бюджете и надлежащие правительственные решения.

Относительно второго пакета это закупка вооружения и военной техники. Он составляет более 20% нашего оборонного бюджета. То есть 20% — это определенный натовский бенчмарк для расходов на военное оборудование. Учитывая войну в Украине, некоторые наши соседи, также граничащие со страной-агрессором, в последние годы тратят на вооружение и военную технику принципиально большую долю.

По словам Джигира, на закрытие потребностей военных в качественной технике и вооружении направлено 265,4 млрд грн. Эти цифры — ориентировочные. Потребности в оборонном секторе динамичны и постоянно уточняются Генштабом в зависимости от боевой обстановки.

И третий пакет — эксплуатационные расходы. Они включают в себя закупку топлива, подготовку войска, коммунальные платежи, текущий ремонт. Поделиться

Накануне Джигир заявил, что выплаты военнослужащим в 2024 году выделят 751,3 млрд грн, доплаты военным останутся на уровне 2023 года.

Что известно об использовании нового украинского оружия на фронте

Гаврилюк подчеркнул, что крупнейшей группой среди вооружений украинского производства, которая уже поступает на фронт, есть артиллерийские боеприпасы.

Кроме этого, в период с января по март на вооружение украинских военных была добавлена новая группа БпЛА.

Кроме БПАК для ведения воздушной разведки, подвергшихся модернизации, в этой линейке есть и совершенно новые дроны разных типов: как FPV-камикадзе, так и ударные БПЛА многократного применения, рассчитанные на разные расстояния действия, — объясняет замглавы Минобороны.

Гаврилюк добавил, что речь идет о почти двух десятках БпЛА разных образцов, использование которых было одобрено в течение первой половины этого года.

Еще одной группой, поступившей на вооружение украинских военных, стали роботизированные наземные системы и средства РЭБ.