Минобороны тестирует «плавучие бронежилеты» для спецподразделений ВСУ — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны тестирует «плавучие бронежилеты» для спецподразделений ВСУ — фото

Министерство обороны Украины
"Плавучие бронежилеты"
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Испытания особых бронежилетов проходят в Министерстве обороны Украины.

"Плавучие бронежилеты" для спецназа разработали в Украине

Минобороны продолжает тестировать два образца плавучих модулей: украинского и зарубежного производителя. Их разрабатывают специально для военно-морских сил, понтонеров, сил специальных операций, некоторых спецподразделений десантно-штурмовых войск.

Об этом Министерство сообщило в Facebook.

Так проходят испытания «плавающих бронежилетов» для спецподразделений ВСУ. Плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает вес не только военного, но и дополнительного снаряжения в 27 кг.

Если такой бронежилет попадает в воду, то воздушная подушка автоматически надувается и поднимает бойца на поверхность, – отметил Александр Шарко, главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В настоящее время в Центральном управлении проводят анкетирование бойцов, которые тестировали плавучие бронежилеты.

Нам очень важны отзывы бойцов. После схожих испытаний мы получаем важную информацию от групп тестирования. Это позволяет улучшать изделия, чтобы украинская армия получала амуницию, которая создает превосходство армии врага, — добавил Александр Шарко.

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" прошел испытание

ООО «Украинская бронетехника» успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства «ТАВРИЯ-14,5».

БМ «ТАВРИЯ-14,5» — боевая дистанционно управляемая ненаселенная турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов. БМ «ТАВРИЯ-14,5» с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по враждебным целям в движении. БМ «ТАВРИЯ-14,5» оборудован оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

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