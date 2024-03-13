Минобороны тестирует «плавучие бронежилеты» для спецподразделений ВСУ — фото

Испытания особых бронежилетов проходят в Министерстве обороны Украины.
"Плавучие бронежилеты" для спецназа разработали в Украине
Минобороны продолжает тестировать два образца плавучих модулей: украинского и зарубежного производителя. Их разрабатывают специально для военно-морских сил, понтонеров, сил специальных операций, некоторых спецподразделений десантно-штурмовых войск.
Об этом Министерство сообщило в Facebook.
Так проходят испытания «плавающих бронежилетов» для спецподразделений ВСУ. Плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает вес не только военного, но и дополнительного снаряжения в 27 кг.
Если такой бронежилет попадает в воду, то воздушная подушка автоматически надувается и поднимает бойца на поверхность, – отметил Александр Шарко, главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
В настоящее время в Центральном управлении проводят анкетирование бойцов, которые тестировали плавучие бронежилеты.
Украинский бронеавтомобиль "Новатор" прошел испытание
ООО «Украинская бронетехника» успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства «ТАВРИЯ-14,5».
БМ «ТАВРИЯ-14,5» — боевая дистанционно управляемая ненаселенная турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов. БМ «ТАВРИЯ-14,5» с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по враждебным целям в движении. БМ «ТАВРИЯ-14,5» оборудован оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.
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