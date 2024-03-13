Минобороны тестирует «плавучие бронежилеты» для спецподразделений ВСУ — фото

"Плавучие бронежилеты" для спецназа разработали в Украине

Минобороны продолжает тестировать два образца плавучих модулей: украинского и зарубежного производителя. Их разрабатывают специально для военно-морских сил, понтонеров, сил специальных операций, некоторых спецподразделений десантно-штурмовых войск.

Об этом Министерство сообщило в Facebook.

Так проходят испытания «плавающих бронежилетов» для спецподразделений ВСУ. Плавучий модуль крепится к бронежилету и выдерживает вес не только военного, но и дополнительного снаряжения в 27 кг.

Если такой бронежилет попадает в воду, то воздушная подушка автоматически надувается и поднимает бойца на поверхность, – отметил Александр Шарко, главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В настоящее время в Центральном управлении проводят анкетирование бойцов, которые тестировали плавучие бронежилеты.

Нам очень важны отзывы бойцов. После схожих испытаний мы получаем важную информацию от групп тестирования. Это позволяет улучшать изделия, чтобы украинская армия получала амуницию, которая создает превосходство армии врага, — добавил Александр Шарко. Поделиться

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" прошел испытание

ООО «Украинская бронетехника» успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства «ТАВРИЯ-14,5».