Міноборони тестує «плавучі бронежилети» для спецпідрозділів ЗСУ — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони тестує «плавучі бронежилети» для спецпідрозділів ЗСУ — фото

Міністерство оборони України
Броня

Випробовування особливих бронежилетів проходять наразі у Міністерстві оборони України.

“Плавучі бронежилети” для спецназу розробили в Україні

Міноборони продовжує тестувати два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Їх розробляють спеціально для військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

Про це Міністерство повідомило у Facebook.

Так проходять випробування «плавучих бронежилетів» для спецпідрозділів ЗСУ. Плавучий модуль кріпиться до бронежилета і витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кг.

Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і піднімає бійця на поверхню, — зазначив Олександр Шарко, головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Наразі в Центральному управлінні проводять анкетування бійців, які тестували плавучі бронежилети.

Нам дуже важливі відгуки бійців. Після подібних випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби, щоб українська армія отримувала амуніцію, яка створює перевагу над армією ворога, — додав Олександр Шарко.

Український бронеавтомобіль “Новатор” пройшов випробовування

ТОВ «Українська бронетехніка» успішно провела випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля «Новатор» з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва «ТАВРІЯ-14,5».

БМ «ТАВРІЯ-14,5» — бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. БМ «ТАВРІЯ-14,5» за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожим цілям в русі. БМ «ТАВРІЯ-14,5» обладнано оптико-електронним модулем, що дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

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