Міноборони тестує «плавучі бронежилети» для спецпідрозділів ЗСУ — фото

Випробовування особливих бронежилетів проходять наразі у Міністерстві оборони України.
“Плавучі бронежилети” для спецназу розробили в Україні
Міноборони продовжує тестувати два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Їх розробляють спеціально для військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.
Про це Міністерство повідомило у Facebook.
Так проходять випробування «плавучих бронежилетів» для спецпідрозділів ЗСУ. Плавучий модуль кріпиться до бронежилета і витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кг.
Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і піднімає бійця на поверхню, — зазначив Олександр Шарко, головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.
Наразі в Центральному управлінні проводять анкетування бійців, які тестували плавучі бронежилети.
Український бронеавтомобіль “Новатор” пройшов випробовування
ТОВ «Українська бронетехніка» успішно провела випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля «Новатор» з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва «ТАВРІЯ-14,5».
БМ «ТАВРІЯ-14,5» — бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. БМ «ТАВРІЯ-14,5» за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожим цілям в русі. БМ «ТАВРІЯ-14,5» обладнано оптико-електронним модулем, що дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.
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