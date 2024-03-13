Міноборони тестує «плавучі бронежилети» для спецпідрозділів ЗСУ — фото

“Плавучі бронежилети” для спецназу розробили в Україні

Міноборони продовжує тестувати два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Їх розробляють спеціально для військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ.

Про це Міністерство повідомило у Facebook.

Так проходять випробування «плавучих бронежилетів» для спецпідрозділів ЗСУ. Плавучий модуль кріпиться до бронежилета і витримує вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кг.

Якщо такий бронежилет потрапляє у воду, то повітряна подушка автоматично надувається і піднімає бійця на поверхню, — зазначив Олександр Шарко, головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Наразі в Центральному управлінні проводять анкетування бійців, які тестували плавучі бронежилети.

Нам дуже важливі відгуки бійців. Після подібних випробувань ми отримуємо важливу інформацію від груп тестування. Це дозволяє покращувати вироби, щоб українська армія отримувала амуніцію, яка створює перевагу над армією ворога, — додав Олександр Шарко. Поширити

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