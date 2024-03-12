В Україні успішно провели випробовування бронеавтомобіля «Новатор» — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні успішно провели випробовування бронеавтомобіля «Новатор» — фото

"Українська Бронетехніка"
Новатор

ТОВ «Українська бронетехніка» успішно провела випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля «Новатор» з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва «ТАВРІЯ-14,5».

Український бронеавтомобіль “Новатор” пройшов випробовування

Про вдале тестування нової потужної бронемашини повідомило ТОВ “Українська бронетехніка”.

БМ «ТАВРІЯ-14,5» — бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів. БМ «ТАВРІЯ-14,5» за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожим цілям в русі. БМ «ТАВРІЯ-14,5» обладнано оптико-електронним модулем, що дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

Рівень бронезахисту бойового модулю відповідає рівню НАТО — STANAG 1. Розробником бойового модулю передбачено відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модулю та блоків системи управління озброєнням.

Використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно-керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових.

ЗСУ використовують саморобні аналоги бронетранспортерів та бронемашин США

У розпорядженні видання Defense Express опинилося відео бою одного зі спецпідрозділів Сил оборони України, в якому наші військові використовують саморобні аналоги американського бронеавтомобіля HMMWV (Humvee) та бронетранспортерів MaxxPro і M113 під назвами "Характерник", "Сікач" та "Лис" відповідно.

Бій проходив проти ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Як стверджує джерело, яке надало відео, подія відбулася в середині лютого на Запорізькому напрямку.

Ворог мав намір зайти у тил до наших військ, але його вчасно виявили з розвідувального безпілотника. На перехоплення групи висунувся український підрозділ, підсилений бронетехнікою.

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