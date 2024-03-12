В Украине успешно провели испытания бронеавтомобиля «Новатор» — фото
Категория
Украина
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В Украине успешно провели испытания бронеавтомобиля «Новатор» — фото

"Украинская бронетехника"
Новатор
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ООО «Украинская бронетехника» успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства «ТАВРИЯ-14,5».

Украинский бронеавтомобиль "Новатор" прошел испытание

Об удачном тестировании новой мощной бронемашины сообщило ООО "Украинская бронетехника".

БМ «ТАВРИЯ-14,5» — боевая дистанционно управляемая ненаселенная турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов. БМ «ТАВРИЯ-14,5» с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по враждебным целям в движении. БМ «ТАВРИЯ-14,5» оборудован оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО — STANAG 1. Разработчиком боевого модуля предусмотрен соответствующий уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением.

Использование скоростных маневренных бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военных.

ВСУ используют самодельные аналоги бронетранспортеров и бронемашин США

В распоряжении издания Defense Express оказалось видео боя одного из спецподразделений Сил обороны Украины, в котором наши военные используют самодельные аналоги американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) и бронетранспортеров MaxxPro и M113 под названиями "Характерник", "Сикач" и "Лис" соответственно.

Бой проходил против вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Как утверждает источник, предоставленный видео, событие произошло в середине февраля на Запорожском направлении.

Враг намеревался зайти в тыл в наши войска, но его вовремя обнаружили из разведывательного беспилотника. На перехват группы выдвинулось украинское подразделение, усиленное бронетехникой.

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