Характерник, Секач, Лис. ВСУ используют на фронте аналоги бронемашин США — видео боя

Используя аналоги Humvee, MaxxPro и M113 на поле боя против армии РФ, бойцы Сил обороны Украины помешали враждебной ДРГ зайти в тыл в украинское подразделение.

ВСУ используют самодельные аналоги бронетранспортеров и бронемашин США

В распоряжении издания Defense Express оказалось видео боя одного из спецподразделений Сил обороны Украины, в котором наши военные используют самодельные аналоги американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) и бронетранспортеров MaxxPro и M113 под названиями "Характерник", "Секач" и "Лис" соответственно.

Бой проходил против вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Как утверждает источник, предоставивший видео, событие произошло в середине февраля на Запорожском направлении.

Враг намеревался зайти в тыл в наши войска, но его вовремя обнаружили из разведывательного беспилотника. На перехват группы выдвинулось украинское подразделение, усиленное бронетехникой. Поделиться

Как отмечает источник, нашим защитникам удалось без потерь вытеснить врага на оккупированные территории. Есть ли потери в армии РФ во время этого боя – не сообщается.

Подразделения ВСУ нуждаются в бронетехнике

Некоторые подразделения Сил обороны Украины из-за дефицита бронетехники используют на поле боя аналоги разных американских машин — речь идет о кустарном изготовлении техники с темпом по пять машин в месяц.

Это бронированный автомобиль "Характерник", являющийся аналогом легендарного бронеавтомобиля HMMWV или Humvee, а также "Секач", визуально напоминающий колесный бронетранспортер MaxxPro.

А недавно ГУР рассказывало, что во время оборонной операции на Авдеевском направлении "разведчики использовали в частности боевые броневики украинского производства "Секач" и "Характерник", которые "прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях".