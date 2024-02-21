Характерник, Секач, Лис. ВСУ используют на фронте аналоги бронемашин США — видео боя

Используя аналоги Humvee, MaxxPro и M113 на поле боя против армии РФ, бойцы Сил обороны Украины помешали враждебной ДРГ зайти в тыл в украинское подразделение.
ВСУ используют самодельные аналоги бронетранспортеров и бронемашин США
В распоряжении издания Defense Express оказалось видео боя одного из спецподразделений Сил обороны Украины, в котором наши военные используют самодельные аналоги американского бронеавтомобиля HMMWV (Humvee) и бронетранспортеров MaxxPro и M113 под названиями "Характерник", "Секач" и "Лис" соответственно.
Бой проходил против вражеской диверсионно-разведывательной группы.
Как утверждает источник, предоставивший видео, событие произошло в середине февраля на Запорожском направлении.
Как отмечает источник, нашим защитникам удалось без потерь вытеснить врага на оккупированные территории. Есть ли потери в армии РФ во время этого боя – не сообщается.
Подразделения ВСУ нуждаются в бронетехнике
Некоторые подразделения Сил обороны Украины из-за дефицита бронетехники используют на поле боя аналоги разных американских машин — речь идет о кустарном изготовлении техники с темпом по пять машин в месяц.
Это бронированный автомобиль "Характерник", являющийся аналогом легендарного бронеавтомобиля HMMWV или Humvee, а также "Секач", визуально напоминающий колесный бронетранспортер MaxxPro.
А недавно ГУР рассказывало, что во время оборонной операции на Авдеевском направлении "разведчики использовали в частности боевые броневики украинского производства "Секач" и "Характерник", которые "прекрасно зарекомендовали себя в боевых условиях".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-