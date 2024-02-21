Характерник, Сікач, Лис. ЗСУ використовують на фронті аналоги бронемашин США — відео бою
Категорія
Україна
Дата публікації

Характерник, Сікач, Лис. ЗСУ використовують на фронті аналоги бронемашин США — відео бою

Бронетранспортер
Джерело:  Defense Express

Використовуючи аналоги Humvee, MaxxPro і M113 на полі бою проти армії РФ, бійці Сил оборони України завадили ворожій ДРГ зайти в тил до українського підрозділу.

ЗСУ використовують саморобні аналоги бронетранспортерів та бронемашин США

У розпорядженні видання Defense Express опинилося відео бою одного зі спецпідрозділів Сил оборони України, в якому наші військові використовують саморобні аналоги американського бронеавтомобіля HMMWV (Humvee) та бронетранспортерів MaxxPro і M113 під назвами "Характерник", "Сікач" та "Лис" відповідно.

Бій проходив проти ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Як стверджує джерело, яке надало відео, подія відбулася в середині лютого на Запорізькому напрямку.

Ворог мав намір зайти у тил до наших військ, але його вчасно виявили з розвідувального безпілотника. На перехоплення групи висунувся український підрозділ, підсилений бронетехнікою.

Як відзначає джерело, нашим захисникам вдалося без втрат витиснути ворога на окуповані території. Чи є втрати у армії РФ під час цього бою — не повідомляється.

Підрозділи ЗСУ мають потребу у бронетехніці

Деякі підрозділи Сил оборони України через дефіцит бронетехніки використовують на полі бою аналоги різних американських машин — йдеться про кустарне виготовлення техніки з темпом по п’ять машин на місяць.

Це броньований автомобіль "Характерник", який є аналогом легендарного бронеавтомобіля HMMWV або Humvee, а також "Сікач", який візуально нагадує колісний бронетранспортер MaxxPro.

А нещодавно ГУР розповідало, що під час оборонної операції на Авдіївському напрямку "розвідники використовували зокрема бойові броньовики українського виробництва "Сікач" та "Характерник", які "чудово зарекомендували себе в бойових умовах".

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