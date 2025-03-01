Катрін Денев висловила підтримку Україні на церемонії кінопремії "Сезар"

У концертному залі Олімпія у Парижі відбулася ювілейна 50-та церемонія вручення кінопремії Сезар — головної кінонагороди Франції. Культова акторка Катрін Денев присвятила цей захід Україні.
Головні тези:
- Катрін Денев висловила підтримку Україні на церемонії вручення кінопремії 'Сезар' у Парижі.
- Акторка стала почесною президенткою церемонії та присвятила захід Україні, отримавши величезну підтримку від глядачів.
- На лацкані жакета Катрін Денев був значок кольорів українського прапора, що символізує її підтримку країни.
Денев підтримала Україну на ювілейному “Сезарі”
Французька ікона кіно Катрін Денев не упустила можливості продемонструвати свою підтримку Україні.
Зал вибухнув оваціями.
На лацкані жакета Денев був значок кольорів українського прапора. Почесні нагороди вручили акторці Джулії Робертс і режисерові Косту-Гаврасу.
✨— CANAL+ (@canalplus) February 28, 2025
Catherine Deneuve déclare la 50e Cérémonie des César ouverte. #César2025 pic.twitter.com/n1ySoErcPZ
У 2024 Катрін Денев підтримала Україну на Тижні моди в Парижі. Акторка є амбасадоркою фандрейзингової платформи United24.
Тріумфатором премії Сезар-2025 став кримінальний мюзикл Емілія Перес режисера Жака Одіара.
Мюзикл отримав чотири нагороди (найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий сценарій і найкраща жіноча роль у Карли Софії Гаскон).
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