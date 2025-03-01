Катрін Денев висловила підтримку Україні на церемонії кінопремії "Сезар"
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Культура
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Катрін Денев висловила підтримку Україні на церемонії кінопремії "Сезар"

Денев
Джерело:  Le Figaro

У концертному залі Олімпія у Парижі відбулася ювілейна 50-та церемонія вручення кінопремії Сезар — головної кінонагороди Франції. Культова акторка Катрін Денев присвятила цей захід Україні.

Головні тези:

  • Катрін Денев висловила підтримку Україні на церемонії вручення кінопремії 'Сезар' у Парижі.
  • Акторка стала почесною президенткою церемонії та присвятила захід Україні, отримавши величезну підтримку від глядачів.
  • На лацкані жакета Катрін Денев був значок кольорів українського прапора, що символізує її підтримку країни.

Денев підтримала Україну на ювілейному “Сезарі”

Французька ікона кіно Катрін Денев не упустила можливості продемонструвати свою підтримку Україні.

Я оголошую 50-ту церемонію вручення премії Сезар відкритою і присвячую її Україні, — заявила акторка зі сцени, яка стала почесною президенткою церемонії вручення нагород.

Зал вибухнув оваціями.

На лацкані жакета Денев був значок кольорів українського прапора. Почесні нагороди вручили акторці Джулії Робертс і режисерові Косту-Гаврасу.

У 2024 Катрін Денев підтримала Україну на Тижні моди в Парижі. Акторка є амбасадоркою фандрейзингової платформи United24.

Катрін Денев

Тріумфатором премії Сезар-2025 став кримінальний мюзикл Емілія Перес режисера Жака Одіара.

Мюзикл отримав чотири нагороди (найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий сценарій і найкраща жіноча роль у Карли Софії Гаскон).

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