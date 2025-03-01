Катрін Денев висловила підтримку Україні на церемонії кінопремії "Сезар"

У концертному залі Олімпія у Парижі відбулася ювілейна 50-та церемонія вручення кінопремії Сезар — головної кінонагороди Франції. Культова акторка Катрін Денев присвятила цей захід Україні.

Денев підтримала Україну на ювілейному “Сезарі”

Французька ікона кіно Катрін Денев не упустила можливості продемонструвати свою підтримку Україні.

Я оголошую 50-ту церемонію вручення премії Сезар відкритою і присвячую її Україні, — заявила акторка зі сцени, яка стала почесною президенткою церемонії вручення нагород. Поширити

Зал вибухнув оваціями.

На лацкані жакета Денев був значок кольорів українського прапора. Почесні нагороди вручили акторці Джулії Робертс і режисерові Косту-Гаврасу.

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Catherine Deneuve déclare la 50e Cérémonie des César ouverte. #César2025 pic.twitter.com/n1ySoErcPZ — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2025

У 2024 Катрін Денев підтримала Україну на Тижні моди в Парижі. Акторка є амбасадоркою фандрейзингової платформи United24.

Катрін Денев

Тріумфатором премії Сезар-2025 став кримінальний мюзикл Емілія Перес режисера Жака Одіара.

Мюзикл отримав чотири нагороди (найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий сценарій і найкраща жіноча роль у Карли Софії Гаскон).