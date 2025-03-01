Катрин Денев выразила поддержку Украине на церемонии кинопремии "Сезар"
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Культура
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Катрин Денев выразила поддержку Украине на церемонии кинопремии "Сезар"

Денев
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Источник:  Le Figaro

В концертном зале Олимпия в Париже прошла юбилейная 50-я церемония вручения кинопремии Сезар — главной кинонаграды Франции. Культовая актриса Катрин Денев посвятила это мероприятие Украине.

Главные тезисы

  • Катрин Денев стала почетным президентом 50-й церемонии вручения кинопремии Сезар и выразила поддержку Украине.
  • Актриса надела значок цвета украинского флага, символизирующий ее солидарность со страной.
  • Культовая французская актриса неизменно поддерживает Украину.

Денев поддержала Украину на юбилейном Сезаре

Французская икона кино Катрин Денев не упустила возможности продемонстрировать свою поддержку Украине.

Я объявляю 50-ю церемонию вручения премии Сезар открытой и посвящаю ее Украине, — заявила актриса со сцены, которая стала почетной президентом церемонии вручения наград.

Зал разразился овациями.

На лацкане жакета Денев был значок цвета украинского флага. Почетные награды вручили актрисе Джулии Робертс и режиссеру Косту-Гаврасу.

В 2024 году Катрин Денев поддержала Украину на Неделе моды в Париже. Актриса является послом фандрейзинговой платформы United24.

Катрин Денев

Триумфатором премии Сезар-2025 стал криминальный мюзикл Эмилия Перес режиссера Жака Одиара.

Мюзикл получил четыре награды (лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий и самая лучшая женская роль у Карлы Софии Гаскон).

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