Катрин Денев выразила поддержку Украине на церемонии кинопремии "Сезар"

В концертном зале Олимпия в Париже прошла юбилейная 50-я церемония вручения кинопремии Сезар — главной кинонаграды Франции. Культовая актриса Катрин Денев посвятила это мероприятие Украине.

Денев поддержала Украину на юбилейном Сезаре

Французская икона кино Катрин Денев не упустила возможности продемонстрировать свою поддержку Украине.

Я объявляю 50-ю церемонию вручения премии Сезар открытой и посвящаю ее Украине, — заявила актриса со сцены, которая стала почетной президентом церемонии вручения наград. Поделиться

Зал разразился овациями.

На лацкане жакета Денев был значок цвета украинского флага. Почетные награды вручили актрисе Джулии Робертс и режиссеру Косту-Гаврасу.

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Catherine Deneuve déclare la 50e Cérémonie des César ouverte. #César2025 pic.twitter.com/n1ySoErcPZ — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2025

В 2024 году Катрин Денев поддержала Украину на Неделе моды в Париже. Актриса является послом фандрейзинговой платформы United24.

Катрин Денев

Триумфатором премии Сезар-2025 стал криминальный мюзикл Эмилия Перес режиссера Жака Одиара.

Мюзикл получил четыре награды (лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий и самая лучшая женская роль у Карлы Софии Гаскон).