Катрин Денев выразила поддержку Украине на церемонии кинопремии "Сезар"

В концертном зале Олимпия в Париже прошла юбилейная 50-я церемония вручения кинопремии Сезар — главной кинонаграды Франции. Культовая актриса Катрин Денев посвятила это мероприятие Украине.
Главные тезисы
- Катрин Денев стала почетным президентом 50-й церемонии вручения кинопремии Сезар и выразила поддержку Украине.
- Актриса надела значок цвета украинского флага, символизирующий ее солидарность со страной.
- Культовая французская актриса неизменно поддерживает Украину.
Денев поддержала Украину на юбилейном Сезаре
Французская икона кино Катрин Денев не упустила возможности продемонстрировать свою поддержку Украине.
Зал разразился овациями.
На лацкане жакета Денев был значок цвета украинского флага. Почетные награды вручили актрисе Джулии Робертс и режиссеру Косту-Гаврасу.
✨— CANAL+ (@canalplus) February 28, 2025
Catherine Deneuve déclare la 50e Cérémonie des César ouverte. #César2025 pic.twitter.com/n1ySoErcPZ
В 2024 году Катрин Денев поддержала Украину на Неделе моды в Париже. Актриса является послом фандрейзинговой платформы United24.
Триумфатором премии Сезар-2025 стал криминальный мюзикл Эмилия Перес режиссера Жака Одиара.
Мюзикл получил четыре награды (лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий и самая лучшая женская роль у Карлы Софии Гаскон).
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