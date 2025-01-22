Кінопремія "Золота малина" — оголошено список номінантів 2025 року

Оголошено номінантів на антипремію «Золота малина», яка вважається антиподом «Оскара». Список найгірших фільмів очолив сиквел «Джокера».
Головні тези:
- Список найгірших фільмів для антипремії «Золота малина» 2025 року очолив сиквел «Джокера».
- Лідерами за кількістю номінацій стали фільми «Джокер: Божевілля для двох» та «Бордерлендз» з шістьма номінаціями кожен.
- Серед номінантів на найгіршого актора увійшли Джек Блек, Закарі Леві, Денніс Квейд, Джеррі Сайнфелд.
Оголошено список номінантів 2025 року антипремії “Золота малина”
Зі списком можна ознайомитись на офіційному сайті антипремії «Золота малина» («Razzies»).
«Джокер: Божевілля для двох» («Joker: Folie à Deux») отримав сім номінацій, включно з найгіршим актором та найгіршою актрисою — Хоакіном Феніксом та Леді Гагою відповідно.
За ними йдуть картини із шістьма номінаціями кожна:
«Бордерлендз» («Borderlands»)
“Мадам Павутина”
“Мегалополіс”
“Рейган”.
До списку найгірших актрис також увійшли:
Дженніфер Лопес за роль у фільмі «Атлас»
Кейт Бланшетт («Бордерлендз»)
Брайс Даллас Говард ( «Аргайл»)
Дакота Джонсон («Мадам Павутина»)
Серед номінантів на найгіршого актора:
Джек Блек («Любий Санто»)
Закарі Леві («Гарольд і магічний олівець»)
Денніс Квейд («Рейган»)
Джеррі Сайнфелд («Без глазурі»)
Номінантами на найгірший кіносценарій стали:
«Джокер: Божевілля на двох»
«Крейвен-Мисливець»
«Мадам Павутина»
«Мегалополіс», «Рейган»
Список на номінацію найгірший режисер:
С.Й. Кларксон, «Мадам Павутина»
Френсіс Форд Коппола, «Мегаполіс»
Тодд Філліпс, «Джокер»
Ілай Рот, «Бордерлендз»
Джеррі Сайнфельд, «Без глазурі»
Премія «Золота малина» (офіційно «Razzies») з’явилась у 1980-х і вручається за найгірші здобутки у кінематографі. «Переможців» оголошують за день до церемонії вручення премії «Оскар».
Церемонія вручення кінопремій "Оскар-2025" опинилася під загрозою
Причиною цього стали масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Організатори наразі ретельно стежать за ситуацією. Утім, доцільність проведення церемонії лишається під питанням.
Зокрема, "Оскар" зазвичай організовують з розмахом та вкладають туди чимало коштів. Однак масштабна пожежа в Лос-Анджелесі внесла свої корективи. Тож, в організаторів виникає питання, чи доцільно влаштовувати урочисту церемонію, тоді як у Лос-Анджелесі через стихійне лихо загинули десятки людей, а тисячі залишилися без даху над головою.
Наразі головна турбота організаторів полягає в тому, щоб не мати такий вигляд, ніби вони святкують, водночас багато мешканців Лос-Анджелеса мають справу з розбитим серцем і неймовірною втратою. І, звичайно, навіть якщо пожежі згаснуть протягом наступного тижня, реальність така, що місто все ще відчуватиме біль, — розповів інсайдер виданню The Sun.
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