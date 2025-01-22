Кінопремія "Золота малина" — оголошено список номінантів 2025 року

Оголошено список номінантів 2025 року антипремії “Золота малина”

Зі списком можна ознайомитись на офіційному сайті антипремії «Золота малина» («Razzies»).

«Джокер: Божевілля для двох» («Joker: Folie à Deux») отримав сім номінацій, включно з найгіршим актором та найгіршою актрисою — Хоакіном Феніксом та Леді Гагою відповідно.

За ними йдуть картини із шістьма номінаціями кожна:

«Бордерлендз» («Borderlands»)

“Мадам Павутина”

“Мегалополіс”

“Рейган”.

До списку найгірших актрис також увійшли:

Дженніфер Лопес за роль у фільмі «Атлас»

Кейт Бланшетт («Бордерлендз»)

Брайс Даллас Говард ( «Аргайл»)

Дакота Джонсон («Мадам Павутина»)

Закар Леві

Серед номінантів на найгіршого актора:

Джек Блек («Любий Санто»)

Закарі Леві («Гарольд і магічний олівець»)

Денніс Квейд («Рейган»)

Джеррі Сайнфелд («Без глазурі»)

Номінантами на найгірший кіносценарій стали:

«Джокер: Божевілля на двох»

«Крейвен-Мисливець»

«Мадам Павутина»

«Мегалополіс», «Рейган»

Список на номінацію найгірший режисер:

С.Й. Кларксон, «Мадам Павутина»

Френсіс Форд Коппола, «Мегаполіс»

Тодд Філліпс, «Джокер»

Ілай Рот, «Бордерлендз»

Джеррі Сайнфельд, «Без глазурі»

Премія «Золота малина» (офіційно «Razzies») з’явилась у 1980-х і вручається за найгірші здобутки у кінематографі. «Переможців» оголошують за день до церемонії вручення премії «Оскар».

Церемонія вручення кінопремій "Оскар-2025" опинилася під загрозою

Причиною цього стали масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Організатори наразі ретельно стежать за ситуацією. Утім, доцільність проведення церемонії лишається під питанням.

Зокрема, "Оскар" зазвичай організовують з розмахом та вкладають туди чимало коштів. Однак масштабна пожежа в Лос-Анджелесі внесла свої корективи. Тож, в організаторів виникає питання, чи доцільно влаштовувати урочисту церемонію, тоді як у Лос-Анджелесі через стихійне лихо загинули десятки людей, а тисячі залишилися без даху над головою.