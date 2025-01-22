Кинопремия "Золотая малина" — объявлен список номинантов 2025 года

Объявлен список номинантов 2025 года антипремии "Золотая малина"

Со списком можно ознакомиться на официальномсайте антипремии "Золотая малина" ("Razzies").

«Джокер: Безумие для двоих» («Joker: Folie à Deux») получил семь номинаций, включая худшего актера и худшую актрису — Хоакина Феникса и Леди Гагу соответственно.

За ними следуют картины с шестью номинациями:

Бордерлендс (Borderlands)

"Мадам Паутина"

"Мегалополис"

"Рейган".

В список худших актрис также вошли:

Дженнифер Лопес за роль в фильме «Атлас»

Кейт Бланшетт (Бордерлендз)

Брайс Даллас Говард (Оргайл)

Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)

Закар Леви

Среди номинантов на худшего актера:

Джек Блэк («Любой Санто»)

Закари Леви («Гарольд и магический карандаш»)

Деннис Квейд (Рейган)

Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Номинантами на худший киносценарий стали:

«Джокер: Безумие на двоих»

«Крейвен-Охотник»

«Мадам Паутина»

«Мегалополис», «Рейган»

Список на номинацию худший режиссер:

С.И. Кларксон, «Мадам Паутина»

Фрэнсис Форд Коппола, "Мегаполис"

Тодд Филлипс, «Джокер»

Илай Рот, «Бордерлендз»

Джерри Сайнфельд, «Без глазури»

Премия «Золотая малина» (официально «Razzies») появилась в 1980-х и вручается за самые плохие достижения в кинематографе. Победителей объявляют за день до церемонии вручения премии Оскар.

Церемония вручения кинопремий "Оскар-2025" оказалась под угрозой

Причиной стали масштабные пожары в Лос-Анджелесе. Организаторы тщательно следят за ситуацией. Впрочем, целесообразность проведения церемонии остается под вопросом.

В частности, "Оскар" обычно организуется с размахом и вкладывается туда немало средств. Однако масштабный пожар в Лос-Анджелесе внес свои коррективы. Поэтому у организаторов возникает вопрос, целесообразно ли устраивать торжественную церемонию, тогда как в Лос-Анджелесе из-за стихийного бедствия погибли десятки людей, а тысячи остались без крова.