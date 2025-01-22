Кинопремия "Золотая малина" — объявлен список номинантов 2025 года

Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина», которая считается антиподом «Оскара». Список худших фильмов возглавил сиквел «Джокера».
Главные тезисы
- Список номинантов на антипремию «Золотая малина» 2025 возглавил сиквел «Джокера».
- Среди номинантов на худшего актера оказались Джек Блэк, Закари Леви, Деннис Квейд и Джерри Сайнфелд.
- Номинантами на худший киносценарий стали такие фильмы, как «Джокер: Безумие на двоих», «Крейвен-Охотник», «Мадам Паутина», «Мегалополис», «Рейган».
Объявлен список номинантов 2025 года антипремии "Золотая малина"
Со списком можно ознакомиться на официальномсайте антипремии "Золотая малина" ("Razzies").
«Джокер: Безумие для двоих» («Joker: Folie à Deux») получил семь номинаций, включая худшего актера и худшую актрису — Хоакина Феникса и Леди Гагу соответственно.
За ними следуют картины с шестью номинациями:
Бордерлендс (Borderlands)
"Мадам Паутина"
"Мегалополис"
"Рейган".
В список худших актрис также вошли:
Дженнифер Лопес за роль в фильме «Атлас»
Кейт Бланшетт (Бордерлендз)
Брайс Даллас Говард (Оргайл)
Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
Среди номинантов на худшего актера:
Джек Блэк («Любой Санто»)
Закари Леви («Гарольд и магический карандаш»)
Деннис Квейд (Рейган)
Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
Номинантами на худший киносценарий стали:
«Джокер: Безумие на двоих»
«Крейвен-Охотник»
«Мадам Паутина»
«Мегалополис», «Рейган»
Список на номинацию худший режиссер:
С.И. Кларксон, «Мадам Паутина»
Фрэнсис Форд Коппола, "Мегаполис"
Тодд Филлипс, «Джокер»
Илай Рот, «Бордерлендз»
Джерри Сайнфельд, «Без глазури»
Премия «Золотая малина» (официально «Razzies») появилась в 1980-х и вручается за самые плохие достижения в кинематографе. Победителей объявляют за день до церемонии вручения премии Оскар.
Церемония вручения кинопремий "Оскар-2025" оказалась под угрозой
Причиной стали масштабные пожары в Лос-Анджелесе. Организаторы тщательно следят за ситуацией. Впрочем, целесообразность проведения церемонии остается под вопросом.
В частности, "Оскар" обычно организуется с размахом и вкладывается туда немало средств. Однако масштабный пожар в Лос-Анджелесе внес свои коррективы. Поэтому у организаторов возникает вопрос, целесообразно ли устраивать торжественную церемонию, тогда как в Лос-Анджелесе из-за стихийного бедствия погибли десятки людей, а тысячи остались без крова.
Сейчас главная забота организаторов состоит в том, чтобы не выглядеть так, будто они празднуют, в то же время многие жители Лос-Анджелеса имеют дело с разбитым сердцем и невероятной потерей. И, конечно, даже если пожары погаснут в течение следующей недели, реальность такова, что город все еще будет чувствовать боль, — рассказал инсайдер The Sun.
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