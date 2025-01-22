Кинопремия "Золотая малина" — объявлен список номинантов 2025 года
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Кинопремия "Золотая малина" — объявлен список номинантов 2025 года

Золотая малина
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Источник:  online.ua

Объявлены номинанты на антипремию «Золотая малина», которая считается антиподом «Оскара». Список худших фильмов возглавил сиквел «Джокера».

Главные тезисы

  • Список номинантов на антипремию «Золотая малина» 2025 возглавил сиквел «Джокера».
  • Среди номинантов на худшего актера оказались Джек Блэк, Закари Леви, Деннис Квейд и Джерри Сайнфелд.
  • Номинантами на худший киносценарий стали такие фильмы, как «Джокер: Безумие на двоих», «Крейвен-Охотник», «Мадам Паутина», «Мегалополис», «Рейган».

Объявлен список номинантов 2025 года антипремии "Золотая малина"

Со списком можно ознакомиться на официальномсайте антипремии "Золотая малина" ("Razzies").

«Джокер: Безумие для двоих» («Joker: Folie à Deux») получил семь номинаций, включая худшего актера и худшую актрису — Хоакина Феникса и Леди Гагу соответственно.

За ними следуют картины с шестью номинациями:

Бордерлендс (Borderlands)

"Мадам Паутина"

"Мегалополис"

"Рейган".

В список худших актрис также вошли:

  • Дженнифер Лопес за роль в фильме «Атлас»

  • Кейт Бланшетт (Бордерлендз)

  • Брайс Даллас Говард (Оргайл)

  • Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)

Закар Леви

Среди номинантов на худшего актера:

  • Джек Блэк («Любой Санто»)

  • Закари Леви («Гарольд и магический карандаш»)

  • Деннис Квейд (Рейган)

  • Джерри Сайнфелд («Без глазури»)

Номинантами на худший киносценарий стали:

  • «Джокер: Безумие на двоих»

  • «Крейвен-Охотник»

  • «Мадам Паутина»

  • «Мегалополис», «Рейган»

Список на номинацию худший режиссер:

  • С.И. Кларксон, «Мадам Паутина»

  • Фрэнсис Форд Коппола, "Мегаполис"

  • Тодд Филлипс, «Джокер»

  • Илай Рот, «Бордерлендз»

  • Джерри Сайнфельд, «Без глазури»

Премия «Золотая малина» (официально «Razzies») появилась в 1980-х и вручается за самые плохие достижения в кинематографе. Победителей объявляют за день до церемонии вручения премии Оскар.

Церемония вручения кинопремий "Оскар-2025" оказалась под угрозой

Причиной стали масштабные пожары в Лос-Анджелесе. Организаторы тщательно следят за ситуацией. Впрочем, целесообразность проведения церемонии остается под вопросом.

В частности, "Оскар" обычно организуется с размахом и вкладывается туда немало средств. Однако масштабный пожар в Лос-Анджелесе внес свои коррективы. Поэтому у организаторов возникает вопрос, целесообразно ли устраивать торжественную церемонию, тогда как в Лос-Анджелесе из-за стихийного бедствия погибли десятки людей, а тысячи остались без крова.

Сейчас главная забота организаторов состоит в том, чтобы не выглядеть так, будто они празднуют, в то же время многие жители Лос-Анджелеса имеют дело с разбитым сердцем и невероятной потерей. И, конечно, даже если пожары погаснут в течение следующей недели, реальность такова, что город все еще будет чувствовать боль, — рассказал инсайдер The Sun.

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