Кліматичні зміни призвели до масової загибелі слонів в Африці
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Кліматичні зміни призвели до масової загибелі слонів в Африці

Масова загибель слонів в Африці
Джерело:  The Guardian

Більше 350 слонів загинули в Африці за загадкових обставин. Науковці припускають, що слони отруїлись водою, яка внаслідок глобального потепління стала токсичною. 

Головні тези:

  • Невідомі обставини спричинили масову загибель більше 350 слонів в Африці, що викликало обурення та стурбованість серед науковців і екологів.
  • Тривалі спостереження показали, що слони вмирали через отруйну воду з ціанобактеріями, які стали більш токсичними у зв'язку з кліматичними змінами.
  • Дослідження показало, що найбільшу кількість мертвих слонів виявили там, де було інтенсивне цвітіння ціанобактерій, що підкреслює небезпеку зміни клімату для дикої природи.
  • Ця трагедія є лише одним з численних прикладів негативного впливу глобального потепління на біорізноманіття та природні екосистеми.
  • Дослідження підкреслює важливість термінових заходів для боротьби з кліматичними змінами та захисту вразливих видів в світі.

Що відомо про масову загибель сотень слонів в Африці

Зазначається, що слони різного віку кружляли колами, перш ніж впасти замертво. Вперше мертвих слонів помітили на північному сході Ботсвани в травні та червні 2020 року.

Науковці запропонували велику кількість теорій стосовно причин масової загибелі слонів, включаючи отруєння цианідом чи внаслідок невідомої хвороби.

Провідний автор дослідження, аспірант з географії в Королівському коледжі Лондона Давид Ломео зазначає, що інцидент став найбільш масовою загибеллю слонів з невідомих причин.

Науковці з’ясували причини масової загибелі слонів в Африці
Масова загибель слонів в Африці

У новій науковій статті висувається припущення, що слони отруїлись водою, у якій почали поширюватись токсичні квітки синьо-зелених водоростей, що містять ціанобактерії.

Через глобальне потепління інтенсивність цвітіння і небезпечний вплив цих водоростей зростає.

Науковці використали супутникові дані з метою проаналізувати розміщення тіл мертвих тварин поблизу водопоїв.

До яких висновків дійшли вчені

Вчені зробили висновок, що слони переважно проходили трохи більше 100 км від водопоїв і вмирали протягом 88 годин після пиття.

Науковці вивчили 3 тис водопоїв, визначивши, що там, де у 2020 році спостерігалось інтенсивне цвітіння ціанобактерій, було виявлено найбільшу кількість мертвих слонів.

Можливо, інші тварини загинули від пиття з водопоїв, але тіла могли не бути виявлені під час аерофотознімання, а дрібніші трупи могли бути вже забрані хижаками.

Це дослідження дає переконливе пояснення масової загибелі слонів, яка сколихнула світ у 2020 році. Воно доповнює зростаючий масив доказів того, що зміна клімату може мати низку смертельних наслідків для дикої природи (а також домашньої худоби і людей), від радикальної зміни доступності води до створення умов для розмноження шкідливих бактерій і водоростей та придушення популяцій тварин, — підкреслив директор з охорони природи в британській благодійній організації National Park Rescue доктор Ніалл Макканн

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