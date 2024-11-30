Більше 350 слонів загинули в Африці за загадкових обставин. Науковці припускають, що слони отруїлись водою, яка внаслідок глобального потепління стала токсичною.

Що відомо про масову загибель сотень слонів в Африці

Зазначається, що слони різного віку кружляли колами, перш ніж впасти замертво. Вперше мертвих слонів помітили на північному сході Ботсвани в травні та червні 2020 року.

Науковці запропонували велику кількість теорій стосовно причин масової загибелі слонів, включаючи отруєння цианідом чи внаслідок невідомої хвороби.

Провідний автор дослідження, аспірант з географії в Королівському коледжі Лондона Давид Ломео зазначає, що інцидент став найбільш масовою загибеллю слонів з невідомих причин.

Масова загибель слонів в Африці

У новій науковій статті висувається припущення, що слони отруїлись водою, у якій почали поширюватись токсичні квітки синьо-зелених водоростей, що містять ціанобактерії.

Через глобальне потепління інтенсивність цвітіння і небезпечний вплив цих водоростей зростає.

Науковці використали супутникові дані з метою проаналізувати розміщення тіл мертвих тварин поблизу водопоїв.

До яких висновків дійшли вчені

Вчені зробили висновок, що слони переважно проходили трохи більше 100 км від водопоїв і вмирали протягом 88 годин після пиття.

Науковці вивчили 3 тис водопоїв, визначивши, що там, де у 2020 році спостерігалось інтенсивне цвітіння ціанобактерій, було виявлено найбільшу кількість мертвих слонів.

Можливо, інші тварини загинули від пиття з водопоїв, але тіла могли не бути виявлені під час аерофотознімання, а дрібніші трупи могли бути вже забрані хижаками.