Більше 350 слонів загинули в Африці за загадкових обставин. Науковці припускають, що слони отруїлись водою, яка внаслідок глобального потепління стала токсичною.
Головні тези:
- Невідомі обставини спричинили масову загибель більше 350 слонів в Африці, що викликало обурення та стурбованість серед науковців і екологів.
- Тривалі спостереження показали, що слони вмирали через отруйну воду з ціанобактеріями, які стали більш токсичними у зв'язку з кліматичними змінами.
- Дослідження показало, що найбільшу кількість мертвих слонів виявили там, де було інтенсивне цвітіння ціанобактерій, що підкреслює небезпеку зміни клімату для дикої природи.
- Ця трагедія є лише одним з численних прикладів негативного впливу глобального потепління на біорізноманіття та природні екосистеми.
- Дослідження підкреслює важливість термінових заходів для боротьби з кліматичними змінами та захисту вразливих видів в світі.
Що відомо про масову загибель сотень слонів в Африці
Зазначається, що слони різного віку кружляли колами, перш ніж впасти замертво. Вперше мертвих слонів помітили на північному сході Ботсвани в травні та червні 2020 року.
Науковці запропонували велику кількість теорій стосовно причин масової загибелі слонів, включаючи отруєння цианідом чи внаслідок невідомої хвороби.
Провідний автор дослідження, аспірант з географії в Королівському коледжі Лондона Давид Ломео зазначає, що інцидент став найбільш масовою загибеллю слонів з невідомих причин.
У новій науковій статті висувається припущення, що слони отруїлись водою, у якій почали поширюватись токсичні квітки синьо-зелених водоростей, що містять ціанобактерії.
Через глобальне потепління інтенсивність цвітіння і небезпечний вплив цих водоростей зростає.
Науковці використали супутникові дані з метою проаналізувати розміщення тіл мертвих тварин поблизу водопоїв.
До яких висновків дійшли вчені
Вчені зробили висновок, що слони переважно проходили трохи більше 100 км від водопоїв і вмирали протягом 88 годин після пиття.
Науковці вивчили 3 тис водопоїв, визначивши, що там, де у 2020 році спостерігалось інтенсивне цвітіння ціанобактерій, було виявлено найбільшу кількість мертвих слонів.
Можливо, інші тварини загинули від пиття з водопоїв, але тіла могли не бути виявлені під час аерофотознімання, а дрібніші трупи могли бути вже забрані хижаками.
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