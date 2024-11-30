Более 350 слонов погибли в Африке при загадочных обстоятельствах. Ученые предполагают, что слоны отравились водой, которая в результате глобального потепления стала токсичной.
Главные тезисы
- Массовая гибель более 350 слонов в Африке при анализе исследований спутниковых данных была связана с отравлением воды, содержащей цианобактерии, вследствие глобального потепления.
- Ученые подтвердили, что интенсивное цветение опасных водорослей с цианобактериями в водоемах привело к массовой гибели слонов всего через 88 часов после питья.
- Исследование подчеркивает необходимость принятия срочных мер по борьбе с изменениями климата и защите уязвимых видов в мире, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.
- Ученые выяснили, что слоны умирали вблизи водопоев, где в 2020 году было выявлено наибольшее количество мертвых животных.
- Массовая гибель слонов в 2020 году является одним из примеров негативного воздействия климатических изменений на биоразнообразие и экологические системы, что требует более серьезного внимания и мер по борьбе с изменениями климата.
Что известно о массовой гибели сотен слонов в Африке
Отмечается, что слоны всех возрастов кружили кругами, прежде чем упасть замертво. Впервые мертвых слонов был замечен на северо-востоке Ботсваны в мае и июне 2020 года.
Ученые предложили большое количество теорий по поводу причин массовой гибели слонов, включая отравление цианидом или вследствие неизвестной болезни.
Ведущий автор исследования, аспирант по географии в Королевском колледже Лондона Давид Ломео отмечает, что инцидент стал наиболее массовой гибелью слонов по неизвестным причинам.
В новой научной статье выдвигается предположение, что слоны отравились водой, в которой начали распространяться токсичные цветки сине-зеленых водорослей, содержащих цианобактерии.
Из-за глобального потепления интенсивность цветения и опасное влияние этих водорослей растет.
Ученые использовали спутниковые данные с целью проанализировать размещение тел мертвых животных вблизи водопоев.
К каким выводам пришли ученые
Ученые заключили, что слоны преимущественно проходили чуть более 100 км от водопоев и умирали в течение 88 часов после питья.
Ученые изучили 3 тыс. водопоев, определив, что там, где в 2020 году наблюдалось интенсивное цветение цианобактерий, было обнаружено наибольшее количество мертвых слонов.
Возможно, другие животные погибли от питья из водопоев, но тела могли не быть обнаружены во время аэрофотосъемки, а более мелкие трупы могли быть уже отняты хищниками.
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