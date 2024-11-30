Более 350 слонов погибли в Африке при загадочных обстоятельствах. Ученые предполагают, что слоны отравились водой, которая в результате глобального потепления стала токсичной.

Что известно о массовой гибели сотен слонов в Африке

Отмечается, что слоны всех возрастов кружили кругами, прежде чем упасть замертво. Впервые мертвых слонов был замечен на северо-востоке Ботсваны в мае и июне 2020 года.

Ученые предложили большое количество теорий по поводу причин массовой гибели слонов, включая отравление цианидом или вследствие неизвестной болезни.

Ведущий автор исследования, аспирант по географии в Королевском колледже Лондона Давид Ломео отмечает, что инцидент стал наиболее массовой гибелью слонов по неизвестным причинам.

Массовая гибель слонов в Африке

В новой научной статье выдвигается предположение, что слоны отравились водой, в которой начали распространяться токсичные цветки сине-зеленых водорослей, содержащих цианобактерии.

Из-за глобального потепления интенсивность цветения и опасное влияние этих водорослей растет.

Ученые использовали спутниковые данные с целью проанализировать размещение тел мертвых животных вблизи водопоев.

К каким выводам пришли ученые

Ученые заключили, что слоны преимущественно проходили чуть более 100 км от водопоев и умирали в течение 88 часов после питья.

Ученые изучили 3 тыс. водопоев, определив, что там, где в 2020 году наблюдалось интенсивное цветение цианобактерий, было обнаружено наибольшее количество мертвых слонов.

Возможно, другие животные погибли от питья из водопоев, но тела могли не быть обнаружены во время аэрофотосъемки, а более мелкие трупы могли быть уже отняты хищниками.