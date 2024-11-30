Климатические изменения привели к массовой гибели слонов в Африке
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Климатические изменения привели к массовой гибели слонов в Африке

Массовая гибель слонов в Африке
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Источник:  The Guardian

Более 350 слонов погибли в Африке при загадочных обстоятельствах. Ученые предполагают, что слоны отравились водой, которая в результате глобального потепления стала токсичной.

Главные тезисы

  • Массовая гибель более 350 слонов в Африке при анализе исследований спутниковых данных была связана с отравлением воды, содержащей цианобактерии, вследствие глобального потепления.
  • Ученые подтвердили, что интенсивное цветение опасных водорослей с цианобактериями в водоемах привело к массовой гибели слонов всего через 88 часов после питья.
  • Исследование подчеркивает необходимость принятия срочных мер по борьбе с изменениями климата и защите уязвимых видов в мире, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.
  • Ученые выяснили, что слоны умирали вблизи водопоев, где в 2020 году было выявлено наибольшее количество мертвых животных.
  • Массовая гибель слонов в 2020 году является одним из примеров негативного воздействия климатических изменений на биоразнообразие и экологические системы, что требует более серьезного внимания и мер по борьбе с изменениями климата.

Что известно о массовой гибели сотен слонов в Африке

Отмечается, что слоны всех возрастов кружили кругами, прежде чем упасть замертво. Впервые мертвых слонов был замечен на северо-востоке Ботсваны в мае и июне 2020 года.

Ученые предложили большое количество теорий по поводу причин массовой гибели слонов, включая отравление цианидом или вследствие неизвестной болезни.

Ведущий автор исследования, аспирант по географии в Королевском колледже Лондона Давид Ломео отмечает, что инцидент стал наиболее массовой гибелью слонов по неизвестным причинам.

Ученые выяснили причины массовой гибели слонов в Африке
Массовая гибель слонов в Африке

В новой научной статье выдвигается предположение, что слоны отравились водой, в которой начали распространяться токсичные цветки сине-зеленых водорослей, содержащих цианобактерии.

Из-за глобального потепления интенсивность цветения и опасное влияние этих водорослей растет.

Ученые использовали спутниковые данные с целью проанализировать размещение тел мертвых животных вблизи водопоев.

К каким выводам пришли ученые

Ученые заключили, что слоны преимущественно проходили чуть более 100 км от водопоев и умирали в течение 88 часов после питья.

Ученые изучили 3 тыс. водопоев, определив, что там, где в 2020 году наблюдалось интенсивное цветение цианобактерий, было обнаружено наибольшее количество мертвых слонов.

Возможно, другие животные погибли от питья из водопоев, но тела могли не быть обнаружены во время аэрофотосъемки, а более мелкие трупы могли быть уже отняты хищниками.

Это исследование дает убедительное объяснение массовой гибели слонов, всколыхнувшей мир в 2020 году. Оно дополняет растущий массив доказательств того, что изменение климата может иметь ряд смертельных последствий для дикой природы (а также домашнего скота и людей), от радикального изменения доступности воды до создания условий для размножения вредных бактерий и водорослей и подавления популяций животных, — подчеркнул директор охраны природы в британской благотворительной организации National Park Rescue доктор Ниалл Макканн

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