Коли Україна переходить на літній час — пояснення
Категорія
Україна
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Коли Україна переходить на літній час — пояснення

перехід на літній час
Джерело:  online.ua

Уночі 31 березня Україна повертається до літнього часу  — для цього потрібно перевести годинники на одну годину вперед.

Перехід на літній час в Україні. Що важливо знати

Переведення годинників відбудеться відповідно до урядової постанови від 1996 року та міжнародної практики.

31 березня Україна переходить на літній час — о 03:00 годині за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину вперед, — йдеться в заяві Міністерства економіки України.

Пресслужба відомства звертає увагу на те, що кожного року в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня — о 4 годині на 1 годину назад.

Чому насправді в Україні є літній та зимовий час

Як пояснює влада країни, час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню.

Окрім того, наголошується, що в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби.

Що також важливо розуміти, запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою.

До прикладу, у Євросоюзі діє директива від 2001 року про перехід на літній час, відповідно до якої в країнах-членах ЄС запроваджено на їх територіях порядок обчислення часу: перехід на літній час з кінця березня і на зимовий — у кінці жовтня.

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