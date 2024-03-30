Коли Україна переходить на літній час — пояснення

Уночі 31 березня Україна повертається до літнього часу — для цього потрібно перевести годинники на одну годину вперед.
Перехід на літній час в Україні. Що важливо знати
Переведення годинників відбудеться відповідно до урядової постанови від 1996 року та міжнародної практики.
Пресслужба відомства звертає увагу на те, що кожного року в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня — о 4 годині на 1 годину назад.
Чому насправді в Україні є літній та зимовий час
Як пояснює влада країни, час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню.
Окрім того, наголошується, що в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби.
Що також важливо розуміти, запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою.
До прикладу, у Євросоюзі діє директива від 2001 року про перехід на літній час, відповідно до якої в країнах-членах ЄС запроваджено на їх територіях порядок обчислення часу: перехід на літній час з кінця березня і на зимовий — у кінці жовтня.
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