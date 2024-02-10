Який напій покращує роботу мозку — дослідження

У результаті кількох досліджень стало відомо, що саме кава продовжує тривалість життя, покращує роботу мозку, а також допомагає організму боротися з деякими з найбільш поширених захворювань.

Що важливо знати про користь кави

Над новим дослідженням працювала команда науковців з Університету Джонса Хопкінса.

За їхніми словами, надання учасникам дослідження таблетки кофеїну корелювало з кращими показниками в тестах на пам'ять.

Вчені звертають увагу на те, кофеїн покращує когнітивні функції і про це усім давно відомо.

Окрім того, наголошується, що інше масштабне дослідження майже 500 тис. дорослих британців показало, що ті, хто випивав принаймні 2-3 чашки кави в день мали "приблизно на 10-15% менше шансів померти".

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Як вдалося дізнатися канадським вченим, феніліндани, хімічна речовина, що утворюється в процесі обсмажування зерен кави, зупиняє накопичення двох токсичних білків в мозку, які пов'язані з хворобами Альцгеймера і Паркінсона.

Споживання кави має певну кореляцію зі зниженням ризику, - заявив один з вчених. Поширити

Кава також може посприяти довголіттю

Журналісти звертають увагу на те, що інше дослідження вивчило звички майже 350 тис. осіб і виявило, що серед тих, хто пив багато кави на 30% менше шансів померти з будь-якої причини, ніж у тих, хто не пив напій.