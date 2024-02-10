Какой напиток улучшает работу мозга — исследование
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Какой напиток улучшает работу мозга — исследование

кофе
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Источник:  online.ua

В результате нескольких исследований стало известно, что кофе продолжает продолжительность жизни, улучшает работу мозга, а также помогает организму бороться с некоторыми из наиболее распространенных заболеваний.

Что важно знать о пользе кофе

Над новым исследованием работала команда ученых из Университета Джонса Хопкинса.

По их словам, предоставление участникам исследования таблетки кофеина коррелировало с лучшими показателями в тестах на память.

Ученые обращают внимание на то, кофеин улучшает когнитивные функции и об этом всем давно известно.

Кроме того, указано, что другое масштабное исследование почти 500 тыс. взрослых британцев показало, что выпивавшие по крайней мере 2-3 чашки кофе в день имели "примерно на 10-15% меньше шансов умереть".

Кофе
Фото: unsplash.com

Как удалось узнать канадским ученым, фенилинданы, химическое вещество, образующееся в процессе обжаривания зерен кофе, останавливает накопление двух токсичных белков в мозге, связанных с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Потребление кофе имеет определенную корреляцию с понижением риска, - заявил один из ученых.

Кофе также может способствовать долголетию

Журналисты обращают внимание на то, что другое исследование изучило привычки почти 350 тыс. человек и обнаружило, что среди тех, кто пил много кофе на 30% меньше шансов умереть по какой-либо причине, чем у тех, кто не пил напиток.

Кроме того, исследование, проведенное по заказу Американской кардиологической ассоциации, показало, что риск сердечной недостаточности или инсульта снижается на 8% с каждой дополнительной чашкой кофе в день.

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