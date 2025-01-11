Чим унікальне повітряне таксі HAM III-2

Зазначається, що у порівнянні із попередньою моделю HAM III-2, нова має збільшені розміри та кращу продуктивність.

HAM III-2 має розмах крила — 9 метрів, висоту — 4,5 метра, і вагу — 850 кг.

З урахуванням його дальності та тривалості польоту, він підходить для військових цілей, кур'єрських доставок і комерційного використання. У майбутньому його можна буде застосовувати для міського та міжміського повітряного таксі, — зазначив представник Sambo Motors Group. Поширити

Однією з особливостей HAM III-2 є подвійна гібридна силова установка. Для здійснення вертикального зльоту використовується виключно акумуляторна батарея, що дозволяє знизити шум та шкідливі виброси, вже набравши висоту, транспортний засіб починає використовувати водневі паливні елементи під час подальшого польоту.

Таксі має 4 пропелери для вертикального підйому і два великі задні — для руху вперед.

Що відомо про льотні характеристики повітряного таксі

Завдяки цій конфігурації таксі може досягати швидкості до 180 км/год і літати на відстані у понад 100 км, перебуваючи у повітрі близько 40 хвилин.

Компанія Sambo Motors готується до серії інтенсивних льотних випробувань у США на початку 2025 року.

Тести паливних елементів на водні будуть проводитися в пустелі. Під час випробувань буде перевірено ключові маневри, зокрема, підйом, спуск і повороти, щоб підтвердити характеристики і безпеку цього "таксі".

HAM III-2 вже проходить сертифікацію як у Корейському управлінні цивільної авіації, так і у Федеральному авіаційному управлінні США.