У рамках престижної технологічної виставки CES 2025 компанія з Південної Кореї Sambo Motors Group представила власну розробку повітряного таксі HAM III-2, яке має одну унікальну особливість.
Головні тези:
- Повітряне таксі HAM III-2 від Sambo Motors Group має збільшені розміри та кращу продуктивність, порівняно з попередніми моделями.
- Таксі оснащене подвійною гібридною силовою установкою, що поєднує акумуляторну батарею для вертикального зльоту та водневі паливні елементи для подальшого польоту.
- Завдяки конфігурації та технічним параметрам таксі може досягати швидкості до 180 км/год і літати на відстані понад 100 км, перебуваючи у повітрі близько 40 хвилин.
- Компанія Sambo Motors Group готується до серії льотних випробувань в США у 2025 році, включаючи тести паливних елементів на водні для підтвердження безпеки і характеристик таксі.
Чим унікальне повітряне таксі HAM III-2
Зазначається, що у порівнянні із попередньою моделю HAM III-2, нова має збільшені розміри та кращу продуктивність.
HAM III-2 має розмах крила — 9 метрів, висоту — 4,5 метра, і вагу — 850 кг.
Однією з особливостей HAM III-2 є подвійна гібридна силова установка. Для здійснення вертикального зльоту використовується виключно акумуляторна батарея, що дозволяє знизити шум та шкідливі виброси, вже набравши висоту, транспортний засіб починає використовувати водневі паливні елементи під час подальшого польоту.
Таксі має 4 пропелери для вертикального підйому і два великі задні — для руху вперед.
Що відомо про льотні характеристики повітряного таксі
Завдяки цій конфігурації таксі може досягати швидкості до 180 км/год і літати на відстані у понад 100 км, перебуваючи у повітрі близько 40 хвилин.
Компанія Sambo Motors готується до серії інтенсивних льотних випробувань у США на початку 2025 року.
Тести паливних елементів на водні будуть проводитися в пустелі. Під час випробувань буде перевірено ключові маневри, зокрема, підйом, спуск і повороти, щоб підтвердити характеристики і безпеку цього "таксі".
HAM III-2 вже проходить сертифікацію як у Корейському управлінні цивільної авіації, так і у Федеральному авіаційному управлінні США.
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