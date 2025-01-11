В рамках престижной технологической выставки CES 2025 компания из Южной Кореи Sambo Motors Group представила свою разработку воздушного такси HAM III-2, которое имеет одну уникальную особенность.
Главные тезисы
- Воздушное такси HAM III-2 от Sambo Motors Group имеет увеличенные размеры и лучшую производительность по сравнению с предыдущими моделями.
- HAM III-2 оснащено двойной гибридной силовой установкой, объединяющей аккумуляторную батарею и водородные топливные элементы.
- Такси способно летать на расстоянии более 100 км, достигать скорости до 180 км/ч и пребывать в воздухе около 40 минут, подходя для различных целей.
- Компания готовится к лётным испытаниям в США в 2025 году, включая проверку топливных элементов на водороде и сертификацию в управлении гражданской авиации США.
Чем уникально воздушное такси HAM III-2
По сравнению с предыдущей моделью HAM III-2, новая имеет увеличенные размеры и лучшую производительность.
HAM III-2 имеет размах крыла — 9 метров, высоту — 4,5 метра, и вес — 850 кг.
Одной из особенностей HAM III-2 является двойная гибридная силовая установка. Для осуществления вертикального взлета используется исключительно аккумуляторная батарея, позволяющая снизить шум и вредные выбросы, уже набрав высоту, транспортное средство начинает использовать водородные топливные элементы во время последующего полета.
Такси имеет 4 пропеллера для вертикального подъема и два больших задних — для движения вперед.
Что известно о летных характеристиках воздушного такси
Благодаря этой конфигурации такси может достигать скорости до 180 км/ч и летать на расстоянии более 100 км, находясь в воздухе около 40 минут.
Компания Sambo Motors готовится к серии интенсивных лётных испытаний в США в начале 2025 года.
Тесты топливных элементов на водороде будут производиться в пустыне. В ходе испытаний будут проверены ключевые маневры, в частности подъем, спуск и повороты, чтобы подтвердить характеристики и безопасность этого "такси".
HAM III-2 уже проходит сертификацию как в Корейском управлении гражданской авиации, так и Федеральном авиационном управлении США.
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