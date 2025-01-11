В рамках престижной технологической выставки CES 2025 компания из Южной Кореи Sambo Motors Group представила свою разработку воздушного такси HAM III-2, которое имеет одну уникальную особенность.

Чем уникально воздушное такси HAM III-2

По сравнению с предыдущей моделью HAM III-2, новая имеет увеличенные размеры и лучшую производительность.

HAM III-2 имеет размах крыла — 9 метров, высоту — 4,5 метра, и вес — 850 кг.

С учетом его дальности и продолжительности полета он подходит для военных целей, курьерских доставок и коммерческого использования. В будущем его можно будет применять для городского и междугороднего воздушного такси, отметил представитель Sambo Motors Group. Поделиться

Одной из особенностей HAM III-2 является двойная гибридная силовая установка. Для осуществления вертикального взлета используется исключительно аккумуляторная батарея, позволяющая снизить шум и вредные выбросы, уже набрав высоту, транспортное средство начинает использовать водородные топливные элементы во время последующего полета.

Такси имеет 4 пропеллера для вертикального подъема и два больших задних — для движения вперед.

Что известно о летных характеристиках воздушного такси

Благодаря этой конфигурации такси может достигать скорости до 180 км/ч и летать на расстоянии более 100 км, находясь в воздухе около 40 минут.

Компания Sambo Motors готовится к серии интенсивных лётных испытаний в США в начале 2025 года.

Тесты топливных элементов на водороде будут производиться в пустыне. В ходе испытаний будут проверены ключевые маневры, в частности подъем, спуск и повороты, чтобы подтвердить характеристики и безопасность этого "такси".

HAM III-2 уже проходит сертификацию как в Корейском управлении гражданской авиации, так и Федеральном авиационном управлении США.