Конфісковане російське майно продаватимуть через "Прозорро.Продажі" — Мінекономіки
Категорія
Україна
Дата публікації

Конфісковане російське майно продаватимуть через "Прозорро.Продажі" — Мінекономіки

Міністерство економіки України
Мінекономіки

Фонд державного майна (ФДМУ) має намір реалізовувати конфісковане російське майно через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Конфісковане російське майно продаватимуть через "Прозорро.Продажі"

Рішення про продажі через систему "Прозорро.Продажі" в уряді затвердили наприкінці листопада 2023-го.

"Організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі буде Фонд державного майна (ФДМУ). А гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", — повідомляє Мінекономіки.

Там пояснили, що учасники аукціонів з продажу санкційного майна зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчикув. А каталог майданчиків представлено на сайті.

Вся інформація про онлайн-аукціони з продажу санкційних активів буде доступна на офіційному сайті Prozorro.

Для запуску реалізації санкційного майна, Міністерство економіки України розробило, а Кабмін ухвалив відповідні правила.

Так створюється "комплексна законодавча рамка для управління різного роду активами", повʼязаними з країною-агресоркою РФ.

За словами заступника міністра економіки України Олексія Соболева, це підвищує довіру потенційних інвесторів до системи управління публічним майном й сприяє залученню довгострокових інвестицій. А це наш пріоритет на найближчі роки.

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