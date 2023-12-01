Конфискованное российское имущество будут продавать через "Прозорро.Продажи"— Минэкономики
Категория
Украина
Дата публикации

Конфискованное российское имущество будут продавать через "Прозорро.Продажи"— Минэкономики

Министерство экономики Украины
Минэкономики
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Фонд государственного имущества (ФГИУ) намерен реализовывать конфискованное российское имущество через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

Конфискованное российское имущество будут продавать через "Прозорро.Продажи"

Решение о продажах через систему "Прозорро.Продажи" в правительстве утвердили в конце ноября 2023-го.

"Организатором электронных торгов по продаже санкционного имущества в системе Прозорро. Продажи будет Фонд государственного имущества (ФГИУ). А деньги от его продаж и аренды будут идти на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии", — сообщает Минэкономики.

Там пояснили, что участники аукционов по продаже санкционного имущества смогут принимать в них участие, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе "Прозорро.Продажи" площадки. А каталог площадок представлен на сайте.

Вся информация об онлайн-аукционах по продаже санкционных активов будет доступна на официальном сайте Prozorro.

Для запуска реализации санкционного имущества Министерство экономики Украины разработало, а Кабмин принял соответствующие правила.

Так создается "комплексная законодательная рамка для управления разного рода активами", связанными со страной-агрессорой РФ.

По словам замминистра экономики Украины Алексея Соболева, это повышает доверие потенциальных инвесторов к системе управления публичным имуществом и способствует привлечению долгосрочных инвестиций. А это наш приоритет в ближайшие годы.

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