Конфискованное российское имущество будут продавать через "Прозорро.Продажи"— Минэкономики

Фонд государственного имущества (ФГИУ) намерен реализовывать конфискованное российское имущество через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".
Конфискованное российское имущество будут продавать через "Прозорро.Продажи"
Решение о продажах через систему "Прозорро.Продажи" в правительстве утвердили в конце ноября 2023-го.
"Организатором электронных торгов по продаже санкционного имущества в системе Прозорро. Продажи будет Фонд государственного имущества (ФГИУ). А деньги от его продаж и аренды будут идти на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии", — сообщает Минэкономики.
Там пояснили, что участники аукционов по продаже санкционного имущества смогут принимать в них участие, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе "Прозорро.Продажи" площадки. А каталог площадок представлен на сайте.
Вся информация об онлайн-аукционах по продаже санкционных активов будет доступна на официальном сайте Prozorro.
Для запуска реализации санкционного имущества Министерство экономики Украины разработало, а Кабмин принял соответствующие правила.
Так создается "комплексная законодательная рамка для управления разного рода активами", связанными со страной-агрессорой РФ.
По словам замминистра экономики Украины Алексея Соболева, это повышает доверие потенциальных инвесторов к системе управления публичным имуществом и способствует привлечению долгосрочных инвестиций. А это наш приоритет в ближайшие годы.
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