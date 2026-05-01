Користувачі скаржаться на "режим гобліна" в ChatGPT
Категорія
Технології
Дата публікації

Користувачі скаржаться на "режим гобліна" в ChatGPT

Що знову не так з ChatGPT?

Штучний інтелект ChatGPT знову опинився у центрі уваги після того, як користувачі помітили дивну поведінку мовної моделі. Компанія OpenAI уже виступила з офіційною заявою з цього приводу.

Головні тези:

  • ChatGPT почав згадувати "гоблінів" на 175% частіше, ніж раніше, а "гремлінів" – на 52%.
  • Команда OpenAI визнала свою провину у тому, що відбувається.

Що знову не так з ChatGPT?

Багато питань у користувачів виникає під час роботи з мовними моделями серії GPT-5.

Головна проблема полягає в тому, що у бесідах вони дедалі частіше почали використовувати метафори з "гоблінами", "гремлінами" та іншими вигаданими істотами.

На цьому тлі користувачі почали скаржитися на надмірну "фамільярність" відповідей чатбота.

Команда OpenAI врешті вирішила пояснити, що насправді сталося.

За словами представників компанії, головною причиною такої поведінки бота став алгоритм навчання моделей під специфічні типи "особистості", які користувачі потім могли обирати для спілкування з ChatGPT.

Особливо яскраво проблема проявилася у бота з типом особистості Nerdy (сленговий "ботанік"). Хоча на особистість Nerdy припадало лише 2,5% відповідей ChatGPT, саме ця версія виявилася відповідальною за 66,7% усіх згадок гоблінів.

Як зазначають розробники, коли тренували версію Nerdy під специфічну "ботанську" манеру спілкування, їй несвідомо прописали особливо високу пріоритетність використання "метафор з істотами".

Звідти поширилися гобліни, — офіційно визнала компанія OpenAI.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект "тупішає" через спілкування з людьми
Спілкування ШІ та людей дає неочікувані результати
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Від кого дитина успадковує інтелект — відповідь учених
Рівень інтелекту дитини насамперед залежить від здібностей мами
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект влаштував розбірки у мережі через блокування його дій
ШІ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?