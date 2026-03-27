Від кого дитина успадковує інтелект — відповідь учених

Тривалий час у науковій спільноті точилися суперечки щодо того, хто з батьків відіграє ключову роль у формуванні інтелекту дитини. Лише зараз достеменно стало відомо, що це робить мама, адже саме жінка є базовою статтю.

Рівень інтелекту дитини насамперед залежить від здібностей мами

Нове масштабне дослідження провели науковці Кембриджського університету, повідомляє Joy.

Його результати вказують на те, що велика частка генів, відповідальних за інтелект, знаходяться саме в X-хромосомі.

Враховуючи той важливий факт, що жінки мають дві X-хромосоми, а чоловіки — лише одну, генетичний внесок матері в цій сфері може мати більшу вагу.

Це також означає, що в певних випадках інтелектуальна мати з більшою ймовірністю передасть цю здатність своїй дитині, навіть якщо батько менш видатний у цій сфері.

Ба більше, цікаві результати були отримані завдяки детальному дослідженню кондиціонованих генів.

За словами науковців, їхня поведінка суттєво різниться залежно від того, чи походять вони від матері, чи від батька.

Певні біохімічні мітки дають їм можливість ідентифікувати власне походження і, відповідно до цього, активуватися або вимикатися.