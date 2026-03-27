От кого ребенок наследует интеллект — ответ ученых

Долгое время в научном сообществе шли споры о том, кто из родителей играет ключевую роль в формировании интеллекта ребенка. Только сейчас стало известно, что это делает мама, ведь именно женщина является базовой статью.

Новое масштабное исследование было проведено учеными Кембриджского университета, сообщает Joy.

Его результаты указывают на то, что большая часть генов, ответственных за интеллект, находятся именно в X-хромосоме.

Учитывая тот важный факт, что женщины имеют две X-хромосомы, а мужчины — только одну, генетический вклад матери в этой сфере может иметь больший вес.

Это также означает, что в определенных случаях интеллектуальная мать с большей вероятностью передаст эту способность ребенку, даже если отец менее выдающийся в этой сфере.

Более того, интересные результаты были получены благодаря детальному исследованию кондиционированных генов.

По словам ученых, их поведение существенно отличается в зависимости от того, происходят они от матери или отца.

Некоторые биохимические метки дают им возможность идентифицировать собственное происхождение и, соответственно, активироваться или выключаться.