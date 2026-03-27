От кого ребенок наследует интеллект — ответ ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Уровень интеллекта ребенка в первую очередь зависит от способностей мамы
Читати українською
Источник:  online.ua

Долгое время в научном сообществе шли споры о том, кто из родителей играет ключевую роль в формировании интеллекта ребенка. Только сейчас стало известно, что это делает мама, ведь именно женщина является базовой статью.

Главные тезисы

  • Поскольку у женщины есть две X-хромосомы, генетический вклад матери имеет больший вес.
  • Также женские гены играют ключевую роль, прежде всего, в развитии коры головного мозга (церебральной коры).

Новое масштабное исследование было проведено учеными Кембриджского университета, сообщает Joy.

Его результаты указывают на то, что большая часть генов, ответственных за интеллект, находятся именно в X-хромосоме.

Учитывая тот важный факт, что женщины имеют две X-хромосомы, а мужчины — только одну, генетический вклад матери в этой сфере может иметь больший вес.

Это также означает, что в определенных случаях интеллектуальная мать с большей вероятностью передаст эту способность ребенку, даже если отец менее выдающийся в этой сфере.

Более того, интересные результаты были получены благодаря детальному исследованию кондиционированных генов.

По словам ученых, их поведение существенно отличается в зависимости от того, происходят они от матери или отца.

Некоторые биохимические метки дают им возможность идентифицировать собственное происхождение и, соответственно, активироваться или выключаться.

Гены, связанные с интеллектом, например, часто бывают активными только в том случае, если они унаследованы от матери, в то время как из-за отцовского происхождения они могут оказаться неактивными.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Впервые в истории. Ученые совершили прорыв в изучении Солнца
Что удалось узнать о NOAA 13664
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Все сошли с ума". Впервые в истории учёные зафиксировали внезапное исчезновение звезды
Звезда M31-2014-DS1 коллапсировала крайне необычным способом
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые объяснили происхождение жутких звуков возле Бермудских островов
Ученые разгадали загадку жуткой мелодии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?