От кого ребенок наследует интеллект — ответ ученых

Долгое время в научном сообществе шли споры о том, кто из родителей играет ключевую роль в формировании интеллекта ребенка. Только сейчас стало известно, что это делает мама, ведь именно женщина является базовой статью.
Главные тезисы
- Поскольку у женщины есть две X-хромосомы, генетический вклад матери имеет больший вес.
- Также женские гены играют ключевую роль, прежде всего, в развитии коры головного мозга (церебральной коры).
Уровень интеллекта ребенка в первую очередь зависит от способностей мамы
Новое масштабное исследование было проведено учеными Кембриджского университета, сообщает Joy.
Его результаты указывают на то, что большая часть генов, ответственных за интеллект, находятся именно в X-хромосоме.
Учитывая тот важный факт, что женщины имеют две X-хромосомы, а мужчины — только одну, генетический вклад матери в этой сфере может иметь больший вес.
Более того, интересные результаты были получены благодаря детальному исследованию кондиционированных генов.
По словам ученых, их поведение существенно отличается в зависимости от того, происходят они от матери или отца.
Некоторые биохимические метки дают им возможность идентифицировать собственное происхождение и, соответственно, активироваться или выключаться.
