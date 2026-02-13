"Все сошли с ума". Впервые в истории учёные зафиксировали внезапное исчезновение звезды

Звезда, которую еще недавно астрономы величала M31-2014-DS1, преподнесла для них крайне неожиданный сюрприз — она внезапно исчезла без традиционного взрыва, который до сих пор всегда сопровождал подобные явления. Ученые не могут понять, что на самом деле произошло, ведь столкнулись с подобным феноменом впервые в истории человечества.

Звезда M31-2014-DS1 коллапсировала крайне необычным способом

Во время своих наблюдений ученые зафиксировали исчезновение массивной звезды.

Она коллапсировала в черную дыру, однако сделала это так, что ученые до сих пор не могут понять, что произошло.

По словам ученых, M31-2014-DS1 стала светить в инфракрасном диапазоне еще 12 лет назад.

Однако она очень стремительно померкла в течение следующих нескольких лет.

По состоянию на 2023 год она была почти невидимой, фактически потемнев до одной десятитысячной части своей начальной яркости в видимом свете.

Ученые обращают внимание на то, что это их наблюдение является доказательством того, что не все звезды одинаково и предсказуемо завершают свое существование в космосе.

Своими мыслями по этому поводу поделился научный сотрудник Института Флатирон Фонда Симонса Кишалай Дэ, который возглавлял исследование: