"Все сошли с ума". Впервые в истории учёные зафиксировали внезапное исчезновение звезды

Звезда, которую еще недавно астрономы величала M31-2014-DS1, преподнесла для них крайне неожиданный сюрприз — она внезапно исчезла без традиционного взрыва, который до сих пор всегда сопровождал подобные явления. Ученые не могут понять, что на самом деле произошло, ведь столкнулись с подобным феноменом впервые в истории человечества.
Главные тезисы
- M31-2014-DS1 была расположена примерно за 2,5 млн световых лет в соседней галактике Андромеда.
- Она была сверхмассивной звездой, которая примерно в 100 тысяч раз сияла ярче Солнца.
Звезда M31-2014-DS1 коллапсировала крайне необычным способом
Во время своих наблюдений ученые зафиксировали исчезновение массивной звезды.
Она коллапсировала в черную дыру, однако сделала это так, что ученые до сих пор не могут понять, что произошло.
По словам ученых, M31-2014-DS1 стала светить в инфракрасном диапазоне еще 12 лет назад.
Однако она очень стремительно померкла в течение следующих нескольких лет.
По состоянию на 2023 год она была почти невидимой, фактически потемнев до одной десятитысячной части своей начальной яркости в видимом свете.
Ученые обращают внимание на то, что это их наблюдение является доказательством того, что не все звезды одинаково и предсказуемо завершают свое существование в космосе.
Своими мыслями по этому поводу поделился научный сотрудник Института Флатирон Фонда Симонса Кишалай Дэ, который возглавлял исследование:
