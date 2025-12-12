В космосе обнаружили раскаленную "Суперземлю"

Научное сообщество в конце концов смогло получить веские доказательства существования атмосферы вокруг каменной экзопланеты за пределами Солнечной системы. Речь идет о TOI-561 b - раскаленной "Суперземле", на которой год длится всего лишь 10 часов.

Что известно о "Суперземле" и ее особенностях

Важное для науки открытие удалось сделать команде под руководством Института Карнеги с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

Ученые не скрывают, что TOI-561 b их шокировала в очень многих аспектах.

Что важно понимать, она вдвое тяжелее Земли, однако почти ничем не похожа на нашу планету.

TOI-561 b оборачивается очень близко к собственной звезде — на расстоянии, составляющем лишь одну сороковую дистанции меж Меркурием и Солнцем. Год на TOI-561 b длится чуть более 10 часов, а одно ее полушарие всегда обращено к свету.

Долгое время в научном сообществе царило мнение, что столь горячие и небольшие планеты должны мгновенно терять свои атмосферы после формирования.

Однако новое открытие указало на то, что это было ошибкой.