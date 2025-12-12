В космосе обнаружили раскаленную "Суперземлю"
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В космосе обнаружили раскаленную "Суперземлю"

Что известно о "Суперземле" и ее особенностях
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Научное сообщество в конце концов смогло получить веские доказательства существования атмосферы вокруг каменной экзопланеты за пределами Солнечной системы. Речь идет о TOI-561 b - раскаленной "Суперземле", на которой год длится всего лишь 10 часов.

Главные тезисы

  • В прошлом планета могла иметь небольшое железное ядро.
  • Пока ученые ищут объяснение, как TOI-561 удерживает свою атмосферу.

Что известно о "Суперземле" и ее особенностях

Важное для науки открытие удалось сделать команде под руководством Института Карнеги с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

Ученые не скрывают, что TOI-561 b их шокировала в очень многих аспектах.

Что важно понимать, она вдвое тяжелее Земли, однако почти ничем не похожа на нашу планету.

TOI-561 b оборачивается очень близко к собственной звезде — на расстоянии, составляющем лишь одну сороковую дистанции меж Меркурием и Солнцем. Год на TOI-561 b длится чуть более 10 часов, а одно ее полушарие всегда обращено к свету.

Долгое время в научном сообществе царило мнение, что столь горячие и небольшие планеты должны мгновенно терять свои атмосферы после формирования.

Однако новое открытие указало на то, что это было ошибкой.

Несмотря на то, что ее звезда значительно старше Солнца, TOI-561 b, похоже, до сих пор имеет атмосферу. Именно она может объяснять и низкую густоту планеты.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе аномальную сверхновую
Аномальная сверхновая шокировала ученых
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Когда миллионы людей будут жить в космосе — прогноз Безоса
Безос
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Свет 10 триллионов солнц". В космосе зафиксировано уникальное явление
Что известно об аномальной вспышке в космосе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?