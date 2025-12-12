В космосе обнаружили раскаленную "Суперземлю"

Научное сообщество в конце концов смогло получить веские доказательства существования атмосферы вокруг каменной экзопланеты за пределами Солнечной системы. Речь идет о TOI-561 b - раскаленной "Суперземле", на которой год длится всего лишь 10 часов.
Главные тезисы
- В прошлом планета могла иметь небольшое железное ядро.
- Пока ученые ищут объяснение, как TOI-561 удерживает свою атмосферу.
Что известно о "Суперземле" и ее особенностях
Важное для науки открытие удалось сделать команде под руководством Института Карнеги с помощью телескопа Джеймса Уэбба.
Ученые не скрывают, что TOI-561 b их шокировала в очень многих аспектах.
Что важно понимать, она вдвое тяжелее Земли, однако почти ничем не похожа на нашу планету.
Долгое время в научном сообществе царило мнение, что столь горячие и небольшие планеты должны мгновенно терять свои атмосферы после формирования.
Однако новое открытие указало на то, что это было ошибкой.
