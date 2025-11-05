"Свет 10 триллионов солнц". В космосе зафиксировано уникальное явление

По словам астрономов, им удалось обнаружить самую яркую в истории наблюдений вспышку от сверхмассивной черной дыры. Что важно понимать, она светится светом 10 триллионов солнц.

Что известно об аномальной вспышке в космосе

По мнению ученых, источникам этих вспышек света могут быть запутанные магнитные поля или перебои в нагретых газовых дисках, окружающих черные дыры.

Именно такие явления позволяют понять, что происходит внутри черных дыр.

В последний раз такое космическое событие было зафиксировано 7 лет назад. Тогда речь шла о сиянии, которое длилось около трех месяцев, после чего начало угасать.

Скорее всего, это произошло из-за того, что большая звезда приблизилась слишком близко к черной дыре и была разорвана в клочья.

С заявлением по этому поводу выступил автор исследования Мэтью Грэм из Калифорнийского технологического института.

По его словам, ученые поначалу не очень верили цифрам об энергии.

Вспышка происходила от сверхмассивной черной дыры, которая находится на расстоянии 10 млрд световых лет, что делает ее самой отдаленной из всех наблюдавшихся до сих пор. Поделиться

Что важно понимать, она происходит со времен, когда Вселенная была еще довольно молодой.