Астронавт услышал загадочный стук в космосе — что это было

Еще 22 года назад первый китайский астронавт Ян Ливей услышал в капсуле "Шэньчжоу-5" серию ритмичных стуков. По его словам, создалось впечатление "словно кто-то бил по корпусу деревянным молотком". Что важно понимать, это было невозможно, ведь в космосе нет воздуха, а значит, нет и звука.
Главные тезисы
- Самая распространенная теория – резкие температурные колебания, которые могут быть причиной расширения и сжатия металла в космических аппаратах.
- Некоторые ученые считают, что загадочный звук в космосе может являться следствием психологического напряжения.
Загадочный стук в космосе — какие существуют объяснения
Несмотря на то, что прошло так много лет, ученые до сих пор не нашли ответа на этот вопрос.
Самым интересным фактом является то, что другие китайские астронавты также слышали подобный стук в следующих миссиях 2005 и 2008 годов.
Этот феномен даже назвали "космическим привидением".
Большинство экспертов склоняются к мнению, что причиной такого явления могли быть резкие перепады температур.
Именно они могли спровоцировать расширение и сжатие металла.
Однако звук, который описывал Ян, был равномерным и повторяющимся, то есть он не похож на типичные проявления термического стресса.
Более того, не удалось найти следы ударов микрометеороидов или признаков технической неисправности.
По мнению специалистов NASA, это можно объяснить радиопомехами, но ученые до сих пор отрицают эту версию.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-