Астронавт почув загадковий стукіт у космосі — що це було

Ще 22 роки тому перший китайський астронавт Ян Лівей почув у капсулі "Шеньчжоу-5" серію ритмічних стукотів. За його словами, склалося враження "ніби хтось бив по корпусу дерев’яним молотком". Що важливо розуміти, це було неможливо, адже в космосі немає повітря, а це означає, що немає і звуку.
Головні тези:
- Найпоширеніша теорія щодо цього явища - різкі температурні коливання, які можуть бути причиною розширення та стискання металу в космічних апаратах.
- Деякі науковці вважають, що загадковий звук у космосі може бути наслідком психологічної напруги.
Загадковий стукіт у космосі — які існують пояснення
Попри те, що минуло так багато років, науковці досі не знайшли відповідь на це запитання.
Найцікавішим фактом є те, що інші китайські астронавти також чули подібний стукіт у наступних місіях 2005 і 2008 років.
Цей феномен навіть назвали "космічним привидом".
Більшість експертів схиляються до думки, що причиною такого явища могли бути різкі перепади температур.
Саме вони могли спровокувати розширення і стискання металу.
Однак звук, який описував Ян, був рівномірним і повторюваним — тобто він не схожий на типові прояви термічного стресу.
Ба більше, не вдалося знайти сліди ударів мікрометеороїдів або ознак технічної несправності.
На переконання фахівців NASA, це можна пояснити радіоперешкодами, але вчені досі заперечують цю версію.
