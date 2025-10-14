Астронавт почув загадковий стукіт у космосі — що це було

Ще 22 роки тому перший китайський астронавт Ян Лівей почув у капсулі "Шеньчжоу-5" серію ритмічних стукотів. За його словами, склалося враження "ніби хтось бив по корпусу дерев’яним молотком". Що важливо розуміти, це було неможливо, адже в космосі немає повітря, а це означає, що немає і звуку.

Загадковий стукіт у космосі — які існують пояснення

Попри те, що минуло так багато років, науковці досі не знайшли відповідь на це запитання.

Найцікавішим фактом є те, що інші китайські астронавти також чули подібний стукіт у наступних місіях 2005 і 2008 років.

Цей феномен навіть назвали "космічним привидом".

Більшість експертів схиляються до думки, що причиною такого явища могли бути різкі перепади температур.

Саме вони могли спровокувати розширення і стискання металу.

Однак звук, який описував Ян, був рівномірним і повторюваним — тобто він не схожий на типові прояви термічного стресу.

Ба більше, не вдалося знайти сліди ударів мікрометеороїдів або ознак технічної несправності.

Деякі дослідники навіть розглядають психологічну версію — слухову ілюзію, спричинену ізоляцією й напругою. Подібні загадкові звуки чули й астронавти "Аполлона-10" у 1969 році — вони назвали їх "космічною музикою". Поширити

На переконання фахівців NASA, це можна пояснити радіоперешкодами, але вчені досі заперечують цю версію.