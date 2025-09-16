Космос має запах. Астронавти поділилися неочікуваними враженнями

Більшість людей переконані в тому, що в космосі не існує жодних запахів, оскільки це майже ідеальний вакуум. Однак, як виявилося, це не зовсім так. Багато вчених вже тривалий час активно вивчають хімію Всесвіту та спілкуються з астронавтами, які побували поза межами нашої планети.

Космос має незвичний запах

За словами науковців, вивчення ароматів космосу — це вікно в планетологію, астрохімію та історію усієї Сонячної системи.

Астронавти стверджують, що більшість з них відчували характерний, часто металевий або їдкий запах після виходів у космос і місячних експедицій.

Йдеться про аромати, які нагадують запах підгорілого стейка, розпеченого металу або зварювальних газів.

З окремою заявою з цього приводу астронавт НАСА Дон Петтіт.

Як зізнався останній, він відчував "приємний солодкуватий запах зварювання", що нагадує йому роботу з дуговим зварюванням.

Його колеги ділилися схожими враженнями, ніби це було підгоріле м'ясо, підгоріле печиво і запах пороху.

У кабінах місячних модулів ще довго панував запах згорілого пороху. Це журналістам підтвердив й астронавт "Аполлона-17" Гаррісон "Джек" Шмітт:

Запах згорілого пороху, ймовірно, найсильніше врізався нам у пам'ять порівняно з іншими запахами. Поширити

А Чарльз Дюк з "Аполлона-16" додав, що місячний пил дійсно пахне як порох.