Польоти у космос прискорюють молекулярне старіння стовбурових клітин крові — дані дослідження

Польоти в космос можуть прискорити біологічне старіння, як показало нове дослідження, яке проводилося за підтримки американського космічного агентства NASA, в ході якого відстежувалися зміни в стовбурових клітинах людини під час чотирьох космічних місій.

Польоти у космос прискорюють біологічне старіння

Дослідження виявило, що клітини крові, відправлені в космос, втратили частину своєї здатності виробляти нові здорові клітини і почали проявляти генетичні пошкодження, що є ознаками прискореного старіння.

Космос є найсуворішим випробуванням для людського організму. Це висновки, що стресові фактори космосу, такі як мікрогравітація та космічне галактичне випромінювання, можуть прискорювати молекулярне старіння стовбурових клітин крові, — сказала доктор Катріона Джемісон, одна з авторів дослідження і директор Інституту стовбурових клітин Сенфорда при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго, США.

Команда Джемісон використовувала інструменти візуалізації на основі штучного інтелекту для відстеження змін у реальному часі в культивованих клітинах людини, які були відправлені в чотирьох місіях SpaceX на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Вони використовували гемопоетичні стовбурові та прогеніторні клітини (HSPC), які відповідають за вироблення клітин крові, що робить їх критично важливими для здоров'я людини, включаючи функціонування імунної системи.

Дослідження показало, що коли ці клітини перебували в космосі від 32 до 45 днів, вони починали втрачати здатність виробляти нові здорові клітини. Ознаки молекулярної ерозії, наприклад пошкодження ДНК і скорочення теломер, також ставали більш очевидними.

Примітно, що коли ці клітини повернулися на Землю і були поміщені в більш здорове середовище, частина пошкоджень почала відновлюватися.

Дослідники кажуть, що ці висновки підкреслюють необхідність вжиття нових заходів для захисту здоров'я космонавтів під час тривалих космічних місій.

Зараз вони планують вивчити, чи спостерігаються такі самі молекулярні зміни у справжніх космонавтів під час космічних місій, з метою виявлення медичних або генетичних антидотів, які могли б допомогти захистити здоров'я людини.