Полеты в космос ускоряют молекулярное старение стволовых клеток крови — данные исследования

Полеты в космос могут ускорить биологическое старение, как показало новое исследование, проводившееся при поддержке американского космического агентства NASA, в ходе которого отслеживались изменения в стволовых клетках человека во время четырех космических миссий.

Полеты в космос ускоряют биологическое старение

Исследование выявило, что клетки крови, отправленные в космос, потеряли часть своей способности производить новые здоровые клетки и начали проявлять генетические повреждения, являющиеся признаками ускоренного старения.

Космос является самым жестким испытанием для человеческого организма. Это выводы, что стрессовые факторы космоса, такие как микрогравитация и космическое галактическое излучение, могут ускорять молекулярное старение стволовых клеток крови, — сказала доктор Катриона Джемисон, одна из авторов исследования и директор Института стволовых клеток Сенфорда при Калифорнийском университете в Сан-Диего, США.

Команда Джемисон использовала инструменты визуализации на основе искусственного интеллекта для отслеживания изменений в реальном времени в культивируемых клетках человека, отправленных в четырех миссиях SpaceX на Международную космическую станцию (МКС).

Они использовали гемопоэтические стволовые и прогениторные клетки (HSPC), отвечающие за выработку клеток крови, что делает их критически важными для здоровья человека, включая функционирование иммунной системы. Поделиться

Исследование показало, что, когда эти клетки находились в космосе от 32 до 45 дней, они начинали терять способность вырабатывать новые здоровые клетки. Признаки молекулярной эрозии, например повреждение ДНК и сокращение теломеров, также становились более очевидными.

Примечательно, что когда эти клетки вернулись на Землю и помещены в более здоровую среду, часть повреждений начала восстанавливаться.

Исследователи говорят, что эти выводы подчеркивают необходимость принятия новых мер по защите здоровья космонавтов во время длительных космических миссий.

Сейчас они планируют изучить, наблюдаются ли такие же молекулярные изменения у настоящих космонавтов во время космических миссий с целью выявления медицинских или генетических антидотов, которые могли бы помочь защитить здоровье человека.