Ученые выдвинули смелую гипотезу относительно замедления биологического старения

Насекомые могут содержать ключ к замедлению биологического старения. Об этом свидетельствует новое исследование Лестерского университета. В частности, ученые обнаружили, что осы могут значительно продлить свою жизнь, переходя в состояние естественной паузы развития, которую еще называют диапаузой.
Главные тезисы
- Исследование показало, что осы, переходя в состояние диапаузы, живут на треть дольше взрослого возраста.
- Молекулярные маркеры старения у ос, находящихся в диапаузе, работают значительно медленнее.
Насекомые могут содержать ключ к замедлению старения человека
Результаты исследования свидетельствуют о том, что эта пауза замедляет "эпигенетические часы" — молекулярный маркер старения, отслеживающий химические изменения в ДНК.
Осы являются новой моделью для исследований старения, ведь по сравнению с другими насекомыми они имеют функциональную систему метилирования ДНК, которая похожа на человеческую.
В ходе эксперимента оказалось, что когда матери подвергали воздействию холода и тьмы, их личинки входили в диапаузу, фактически нажимая биологическую "кнопку паузы".
Результаты поразили исследователей. Осы, прошедшие диапаузу, жили на треть дольше во взрослом возрасте. Их молекулярные маркеры старения работали на 29% медленнее, чем у обычно развивавшихся ос.
Доказательства исследования о том, что эпигенетические часы можно замедлить, повышают вероятность того, что факторы окружающей среды или медицинские вмешательства могут в один прекрасный день замедлить биологическое старение у людей.
