Ученые выдвинули смелую гипотезу относительно замедления биологического старения
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые выдвинули смелую гипотезу относительно замедления биологического старения

старение
Читати українською

Насекомые могут содержать ключ к замедлению биологического старения. Об этом свидетельствует новое исследование Лестерского университета. В частности, ученые обнаружили, что осы могут значительно продлить свою жизнь, переходя в состояние естественной паузы развития, которую еще называют диапаузой.

Главные тезисы

  • Исследование показало, что осы, переходя в состояние диапаузы, живут на треть дольше взрослого возраста.
  • Молекулярные маркеры старения у ос, находящихся в диапаузе, работают значительно медленнее.

Насекомые могут содержать ключ к замедлению старения человека

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эта пауза замедляет "эпигенетические часы" — молекулярный маркер старения, отслеживающий химические изменения в ДНК.

Осы являются новой моделью для исследований старения, ведь по сравнению с другими насекомыми они имеют функциональную систему метилирования ДНК, которая похожа на человеческую.

В ходе эксперимента оказалось, что когда матери подвергали воздействию холода и тьмы, их личинки входили в диапаузу, фактически нажимая биологическую "кнопку паузы".

Результаты поразили исследователей. Осы, прошедшие диапаузу, жили на треть дольше во взрослом возрасте. Их молекулярные маркеры старения работали на 29% медленнее, чем у обычно развивавшихся ос.

Обычно мы думаем о старении как о медленном разрушении жизни, как о ржавеющем под дождем велосипеде. Но наше исследование намекает, что старение может больше походить на плохо спланированное путешествие, с контрольными точками, которые можно фактически отложить. Если крошечная оса может нажать на паузу своих биологических часов, впадая в состояние покоя, возможно есть способы сделать что-то подобное у более сложных животных. Это еще рано, но это, безусловно, дает повод для размышлений, особенно если вы надеетесь стареть немного достойнее, — подчеркнул автор исследования Эамон Маллон в электронном письме Newsweek.

Доказательства исследования о том, что эпигенетические часы можно замедлить, повышают вероятность того, что факторы окружающей среды или медицинские вмешательства могут в один прекрасный день замедлить биологическое старение у людей.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Хочет остановить старение. Миллиардер Брайан Джонсон согласился на тотальный плазмоферез
Брайан Джонсон
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как замедлить старение — ученые нашли простой способ
Что еще удалось узнать о пользе витамина D
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Кофеин способен замедлять старение клеток — что это значит
кофе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?