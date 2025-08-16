Ученые выдвинули смелую гипотезу относительно замедления биологического старения

Насекомые могут содержать ключ к замедлению биологического старения. Об этом свидетельствует новое исследование Лестерского университета. В частности, ученые обнаружили, что осы могут значительно продлить свою жизнь, переходя в состояние естественной паузы развития, которую еще называют диапаузой.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эта пауза замедляет "эпигенетические часы" — молекулярный маркер старения, отслеживающий химические изменения в ДНК.

Осы являются новой моделью для исследований старения, ведь по сравнению с другими насекомыми они имеют функциональную систему метилирования ДНК, которая похожа на человеческую.

В ходе эксперимента оказалось, что когда матери подвергали воздействию холода и тьмы, их личинки входили в диапаузу, фактически нажимая биологическую "кнопку паузы".

Результаты поразили исследователей. Осы, прошедшие диапаузу, жили на треть дольше во взрослом возрасте. Их молекулярные маркеры старения работали на 29% медленнее, чем у обычно развивавшихся ос.

Обычно мы думаем о старении как о медленном разрушении жизни, как о ржавеющем под дождем велосипеде. Но наше исследование намекает, что старение может больше походить на плохо спланированное путешествие, с контрольными точками, которые можно фактически отложить. Если крошечная оса может нажать на паузу своих биологических часов, впадая в состояние покоя, возможно есть способы сделать что-то подобное у более сложных животных. Это еще рано, но это, безусловно, дает повод для размышлений, особенно если вы надеетесь стареть немного достойнее, — подчеркнул автор исследования Эамон Маллон в электронном письме Newsweek.

Доказательства исследования о том, что эпигенетические часы можно замедлить, повышают вероятность того, что факторы окружающей среды или медицинские вмешательства могут в один прекрасный день замедлить биологическое старение у людей.