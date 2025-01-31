Что ждет Брайана Джонсона во время процедуры тотального плазмофереза

Процедура тотального плазмофереза подразумевает удаление всей крови из организма, отделение от нее плазмы и замену ее специальной смесью.

Миллиардер поделился фото с пакетом этой смеси.

Он заявил, что пытается ввести биотехнологический протокол, замедляющий старение.

I am no longer injecting my son's blood.



I've upgraded to something else: total plasma exchange.



Steps:

1. Take out all blood from body

2. Separate plasma from blood

3. Replace plasma with 5% albumin & IVIG



Here's my bag of plasma. Who wants it?

🧵 pic.twitter.com/rUScTIDea6 — Bryan Johnson /dd (@bryan_johnson) January 28, 2025

Что известно о процедуре тотального плазмофереза

Полный плазмаферез, или TPE — это не новая медицинская практика. Она применяется для лечения некоторых аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Однако использование ее для борьбы со старением — это новый экспериментальный подход.

По словам миллиардера, он построил собственную методику на результатах научных исследований, которые демонстрируют положительное влияние плазмофереза на биоологические маркеры старения.

Вместо собственной плазмы он использует смесь, содержащую 5% альбумина (белка плазмы крови) и внутривенный иммуноглобулин, компонент донорской крови, способствующий укреплению иммунной системы.

Предприниматель отметил, что одним из побочных эффектов TPE является увеличенный риск инфекций. Несмотря на это, он планирует проводить процедуру дважды в неделю и продолжать свои исследования в области биохакинга.