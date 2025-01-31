Хоче зупинити старіння. Мільярдер Браян Джонсон погодився на тотальний плазмоферез
Категорія
Технології
Дата публікації

Хоче зупинити старіння. Мільярдер Браян Джонсон погодився на тотальний плазмоферез

Браян Джонсон
Джерело:  online.ua

Американський підприємець та мільярдер Браян Джонсон, який прагне домогтись зупинки процесу старіння, планує пройти процедуру повного плазмоферезу. 

Головні тези:

  • Брайан Джонсон обрав тотальний плазмоферез для зупинки процесу старіння.
  • Процедура включає видалення крові, відділення плазми і заміну її спеціальною сумішшю.
  • Цей експериментальний підхід до боротьби зі старінням ґрунтується на наукових дослідженнях.
  • У плазмі крові використовується суміш з альбуміну та імуноглобуліну для підсилення імунної системи.
  • Інфекційний ризик та побічні ефекти плазмоферезу є питаннями для подальших досліджень у сфері біохакінгу.

Що чекає на Браяна Джонсона під час процедури тотального плазмоферезу

Процедура тотального плазмоферезу передбачає видалення всієї крові з організму, відділення від неї плазми та заміну її спеціальною сумішшю.

Мільярдер поділився фото із пакетом цієї суміші.

Він заявив, що намагається запровадити біотехнологічний протокол, який уповільнить старіння.

Що відомо про процедуру тотального плазмоферезу

Повний плазмаферез, або TPE — це не нова медична практика. Вона застосовується для лікування деяких аутоімунних і запальних захворювань. Однак використання її для боротьби зі старінням — це новий експериментальний підхід.

За словами мільярдера, він побудував власну методику на результатах наукових досліджень, які нібито демонструють позитивний вплив плазмоферезу на біоологічні маркери старіння.

Замість власної плазми він використовує суміш, що містить 5% альбуміну (білка плазми крові) та внутрішньовенний імуноглобулін, компонент донорської крові, що сприяє зміцненню імунної системи.

Підприємець уже відзначив, що одним із побічних ефектів TPE є збільшений ризик інфекцій. Попри це, він планує проводити процедуру двічі на тиждень і продовжувати свої дослідження у сфері біохакінгу.

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