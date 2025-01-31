Американський підприємець та мільярдер Браян Джонсон, який прагне домогтись зупинки процесу старіння, планує пройти процедуру повного плазмоферезу.

Що чекає на Браяна Джонсона під час процедури тотального плазмоферезу

Процедура тотального плазмоферезу передбачає видалення всієї крові з організму, відділення від неї плазми та заміну її спеціальною сумішшю.

Мільярдер поділився фото із пакетом цієї суміші.

Він заявив, що намагається запровадити біотехнологічний протокол, який уповільнить старіння.

I am no longer injecting my son's blood.



I've upgraded to something else: total plasma exchange.



Steps:

1. Take out all blood from body

2. Separate plasma from blood

3. Replace plasma with 5% albumin & IVIG



Here's my bag of plasma. Who wants it?

🧵 pic.twitter.com/rUScTIDea6 — Bryan Johnson /dd (@bryan_johnson) January 28, 2025

Що відомо про процедуру тотального плазмоферезу

Повний плазмаферез, або TPE — це не нова медична практика. Вона застосовується для лікування деяких аутоімунних і запальних захворювань. Однак використання її для боротьби зі старінням — це новий експериментальний підхід.

За словами мільярдера, він побудував власну методику на результатах наукових досліджень, які нібито демонструють позитивний вплив плазмоферезу на біоологічні маркери старіння.

Замість власної плазми він використовує суміш, що містить 5% альбуміну (білка плазми крові) та внутрішньовенний імуноглобулін, компонент донорської крові, що сприяє зміцненню імунної системи.

Підприємець уже відзначив, що одним із побічних ефектів TPE є збільшений ризик інфекцій. Попри це, він планує проводити процедуру двічі на тиждень і продовжувати свої дослідження у сфері біохакінгу.