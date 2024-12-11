Який фактор пришвидшує старіння — попередження вчених

Іноземні науковці дійшли висновку, що екстремальна спека стала випробовуванням не лише для планети Земля, а й організму людини, адже пришвидшує його старіння.
Головні тези:
- Науковці виявили, що люди, які живуть у районах з більшою кількістю спекотних днів, старіли швидше на молекулярному рівні.
- Кожне збільшення частки спекотних днів впливало на молекулярний вік учасників, додаючи до нього додаткові роки.
- Спека створює додатковий стрес для організму, який складно помітити одразу.
Спека створює дедалі більше проблем для людства
Ні для кого не секрет, що саме 2024 рік має всі шанси стати найспекотнішим в історії.
Вчені постійно попереджають про те, що спека перевантажує серце і нирки, а також уповільнює когнітивні процеси. Однак екстремальна температура має й інші неочевидні наслідки.
На цьому тлі науковці звернулися до "епігенетичного годинника" — набору хімічних модифікацій ДНК, які мають тенденцію змінюватися з віком.
В межах масштабного дослідження американські науковці проаналізували дані про такі індикатори, отримані від близько 3,8 тисячі людей у віці 56 років і старше у 2016-2017 роках.
Вони намагалися відшукати кореляції між станом молекулярних маркерів і кількістю днів, коли тепловий індекс — показник сприйняття температури, який враховує як спеку, так і вологість — перевищував 26,7 °C або 32,2 °C у місці проживання учасника.
На цьому тлі були досліджені й інші фактори, як-от расова та етнічна приналежності, статус курця, місцевість і дохід.
Що відомо про результати дослідження
Вчені дійшли висновку, що люди, які жили в районах з більшою кількістю спекотних днів протягом одного або шести років, на молекулярному рівні були "старшими", ніж ті, хто жив у більшій прохолоді.
Окрім того, наголошується, що кожного разу, коли частка спекотних днів збільшувалася на 10%, до молекулярного віку учасників додавався 0,12 року.
Що важливо розуміти, під час дослідження не враховувалося, чи мали учасники кондиціонер, а також кількість часу, яку вони провели на вулиці.
За словами учених, максимально детальний аналіз ще буде здійснений.
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