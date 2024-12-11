Який фактор пришвидшує старіння — попередження вчених

Іноземні науковці дійшли висновку, що екстремальна спека стала випробовуванням не лише для планети Земля, а й організму людини, адже пришвидшує його старіння.

Спека створює дедалі більше проблем для людства

Ні для кого не секрет, що саме 2024 рік має всі шанси стати найспекотнішим в історії.

Вчені постійно попереджають про те, що спека перевантажує серце і нирки, а також уповільнює когнітивні процеси. Однак екстремальна температура має й інші неочевидні наслідки.

На цьому тлі науковці звернулися до "епігенетичного годинника" — набору хімічних модифікацій ДНК, які мають тенденцію змінюватися з віком.

Хоча існують певні суперечки щодо того, наскільки такі показники можуть слугувати індикатором старіння, попередні роботи пов'язували зміни в цих маркерах з екологічним та соціальним стресом, а також вагітністю та деякими станами здоров'я. Поширити

В межах масштабного дослідження американські науковці проаналізували дані про такі індикатори, отримані від близько 3,8 тисячі людей у віці 56 років і старше у 2016-2017 роках.

Вони намагалися відшукати кореляції між станом молекулярних маркерів і кількістю днів, коли тепловий індекс — показник сприйняття температури, який враховує як спеку, так і вологість — перевищував 26,7 °C або 32,2 °C у місці проживання учасника.

На цьому тлі були досліджені й інші фактори, як-от расова та етнічна приналежності, статус курця, місцевість і дохід.

Фото: unsplash

Що відомо про результати дослідження

Вчені дійшли висновку, що люди, які жили в районах з більшою кількістю спекотних днів протягом одного або шести років, на молекулярному рівні були "старшими", ніж ті, хто жив у більшій прохолоді.

Окрім того, наголошується, що кожного разу, коли частка спекотних днів збільшувалася на 10%, до молекулярного віку учасників додавався 0,12 року.

Інша група молекулярних маркерів продемонструвала, що люди, які живуть у спекотному кліматі, старіли на 0,6% швидше. Але коротший вплив високих температур — кілька днів або місяців — не чинив значного впливу. Поширити

Що важливо розуміти, під час дослідження не враховувалося, чи мали учасники кондиціонер, а також кількість часу, яку вони провели на вулиці.