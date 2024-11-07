Дослідники з Единбурзького університету визначили ключові фактори, які впливають на більш стрімке старіння мозку.
Головні тези:
- Фізична та розумова активність, нормальний кров'яний тиск та інші чинники можуть сповільнити старіння мозку.
- Деякі фактори, такі як відмова від шкідливих звичок та навички гри на музичних інструментах, сприяють збереженню когнітивних функцій.
- Дослідження показали, що зниження білої речовини у мозку може впливати на обробку інформації.
- Старіння мозку є індивідуальним процесом, але деякі люди можуть мати “незайманий” мозок у похилому віці.
- Вивчення способів сповільнення старіння мозку важливе для збереження здоров'я та когнітивних функцій на пізніші роки.
Які фактори дозволяють запобігти стрімкому старінню мозку
За словами науковців, підтримання фізичної та розумової активності, нормального кров’яного тиску, рівня холестерину, відмова від вживання тютюну, володіння хоча б однією іншою мовою, та вміння грати на музичних інструментах сприяють більш повільному старінню мозку.
Дослідники зазначають, що поєднання всіх факторів життя у 20% випадків впливатимуть на зниження когнітивних функцій людей у віці від 70 до 82 років.
Вчені провели дослідження способу життя двох груп жителів Шотландії, частина з яких народилась у 1921 році, а інші — у 1936 році.
Вони всі проходили тест на когнитивні здібності у віці 11 років і науковці провели їм повторне тестування у віці 70, 80 і 90 років.
Як старіє людський мозок та з яких причин
За результатами дослідження виявилось, що старіння людського організму відбувається у 2 етапи — приблизно у віці 44 та 60 років.
Біла речовина у головному мозку є тканиною, яка формує зв’язки між клітинами мозку та рештою нервової системи, підтримуючи контакти між ними за допомогою нервових імпульсів. Зменшення або пошкодження білої речовини може сповільнити здатність мозку обробляти інформацію.
Людей похилого віку, чия пам'ять здається такою ж гострою, як у на 20-30 років молодших, називають cognitive super agers.
Але вчені попереджають, що старіння мозку — доволі індивідуальний процес.
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