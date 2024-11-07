Дослідники з Единбурзького університету визначили ключові фактори, які впливають на більш стрімке старіння мозку.

Які фактори дозволяють запобігти стрімкому старінню мозку

За словами науковців, підтримання фізичної та розумової активності, нормального кров’яного тиску, рівня холестерину, відмова від вживання тютюну, володіння хоча б однією іншою мовою, та вміння грати на музичних інструментах сприяють більш повільному старінню мозку.

Не один фактор пришвидшує когнітивне старіння. Кожен з дрібних факторів в комплексі, ймовірно, трохи підвищує цей ризик, — пояснює автор наукового дослідження, керівник Когортних досліджень Лотіана в Единбурзькому університеті Саймон Кокс. Поширити

Дослідження мозку

Дослідники зазначають, що поєднання всіх факторів життя у 20% випадків впливатимуть на зниження когнітивних функцій людей у віці від 70 до 82 років.

Вчені провели дослідження способу життя двох груп жителів Шотландії, частина з яких народилась у 1921 році, а інші — у 1936 році.

Вони всі проходили тест на когнитивні здібності у віці 11 років і науковці провели їм повторне тестування у віці 70, 80 і 90 років.

Як старіє людський мозок та з яких причин

За результатами дослідження виявилось, що старіння людського організму відбувається у 2 етапи — приблизно у віці 44 та 60 років.

Ми вперше зробили МРТ учасникам, коли їм було 73 роки. Однією з найбільш вражаючих речей у дослідженні для мене є те, наскільки великі відмінності між їхніми скануваннями. Попри те, що всі вони були одного віку, деякі мізки виглядали абсолютно здоровими. Водночас інші продемонстрували значне скорочення та пошкодження зв’язків білої речовини, а також інші особливості, пов’язані з когнітивним старінням і деменцією, — зазначає Саймон Кокс. Поширити

Біла речовина у головному мозку є тканиною, яка формує зв’язки між клітинами мозку та рештою нервової системи, підтримуючи контакти між ними за допомогою нервових імпульсів. Зменшення або пошкодження білої речовини може сповільнити здатність мозку обробляти інформацію.

Це показує нам, що старіння мозку у віці 73 років не є неминучістю, а також сильно спонукає нас досліджувати, що ми можемо зробити, щоб наслідувати тих небагатьох щасливчиків, які досягають цього віку з таким "незайманим" мозком, — додає Саймон Кокс. Поширити

Людей похилого віку, чия пам'ять здається такою ж гострою, як у на 20-30 років молодших, називають cognitive super agers.

Але вчені попереджають, що старіння мозку — доволі індивідуальний процес.