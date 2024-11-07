Какие факторы позволяют предотвратить стремительное старение мозга

По словам ученых, поддержание физической и умственной активности, нормального кровяного давления, уровня холестерина, отказ от употребления табака, владение хотя бы одним другим языком и умение играть на музыкальных инструментах способствуют более медленному старению мозга.

Не один фактор ускоряет когнитивное старение. Каждый из мелких факторов в комплексе, вероятно, немного повышает этот риск, — объясняет автор научного исследования, руководитель Когортных исследований Лотиана в Эдинбургском университете Саймон Кокс. Поделиться

Исследование мозга

Исследователи отмечают, что сочетание всех факторов жизни в 20% случаев будет влиять на снижение когнитивных функций людей в возрасте от 70 до 82 лет.

Ученые провели исследование образа жизни двух групп жителей Шотландии, часть которых родилась в 1921 году, а другие — в 1936 году.

Все они проходили тест на когнитивные способности в возрасте 11 лет и ученые провели им повторное тестирование в возрасте 70, 80 и 90 лет.

Как стареет человеческий мозг и по каким причинам

По результатам исследования оказалось, что старение человеческого организма происходит в 2 этапа — примерно в возрасте 44 и 60 лет.

Мы впервые сделали МРТ участникам, когда им было 73 года. Одной из самых впечатляющих вещей в исследовании для меня является то, насколько велики отличия между их сканированиями. Несмотря на то, что все они были одного возраста, некоторые мозги выглядели совершенно здоровыми. В то же время, другие продемонстрировали значительное сокращение и повреждение связей белого вещества, а также другие особенности, связанные с когнитивным старением и деменцией, — отмечает Саймон Кокс. Поделиться

Белое вещество в головном мозге является тканью, которая формирует связи между клетками мозга и остальной нервной системы, поддерживая контакты между ними с помощью нервных импульсов. Уменьшение или повреждение белого вещества может замедлить способность мозга обрабатывать информацию.

Это показывает нам, что старение мозга в возрасте 73 лет не является неизбежностью, а также сильно побуждает нас исследовать, что мы можем сделать, чтобы подражать тем немногим счастливчикам, которые достигают этого возраста с таким "девственным" мозгом, — добавляет Саймон Кокс. Поделиться

Пожилых людей, чья память кажется такой же острой, как у 20-30 лет младших, называют cognitive super agers.

Но ученые предупреждают, что старение мозга довольно индивидуальный процесс.