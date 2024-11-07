Исследователи из Эдинбургского университета определили ключевые факторы, влияющие на более стремительное старение мозга.
Главные тезисы
- Поддержание физической и умственной активности, нормального давления и других факторов может замедлить старение мозга.
- Отказ от вредных привычек и умение играть на музыкальных инструментах способствуют сохранению когнитивных функций.
- Исследования показали, что понижение белого вещества в мозге может сказаться на способности обрабатывать информацию.
- Старение мозга является индивидуальным процессом, но некоторые люди могут сохранить остроту умственных способностей даже в пожилом возрасте.
- Изучение способов замедления старения мозга важно для поддержания здоровья и когнитивных функций в пожилом возрасте.
Какие факторы позволяют предотвратить стремительное старение мозга
По словам ученых, поддержание физической и умственной активности, нормального кровяного давления, уровня холестерина, отказ от употребления табака, владение хотя бы одним другим языком и умение играть на музыкальных инструментах способствуют более медленному старению мозга.
Исследователи отмечают, что сочетание всех факторов жизни в 20% случаев будет влиять на снижение когнитивных функций людей в возрасте от 70 до 82 лет.
Ученые провели исследование образа жизни двух групп жителей Шотландии, часть которых родилась в 1921 году, а другие — в 1936 году.
Все они проходили тест на когнитивные способности в возрасте 11 лет и ученые провели им повторное тестирование в возрасте 70, 80 и 90 лет.
Как стареет человеческий мозг и по каким причинам
По результатам исследования оказалось, что старение человеческого организма происходит в 2 этапа — примерно в возрасте 44 и 60 лет.
Белое вещество в головном мозге является тканью, которая формирует связи между клетками мозга и остальной нервной системы, поддерживая контакты между ними с помощью нервных импульсов. Уменьшение или повреждение белого вещества может замедлить способность мозга обрабатывать информацию.
Пожилых людей, чья память кажется такой же острой, как у 20-30 лет младших, называют cognitive super agers.
Но ученые предупреждают, что старение мозга довольно индивидуальный процесс.
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