Какой фактор ускоряет старение — предупреждение ученых

Иностранные ученые пришли к выводу, что экстремальная жара стала испытанием не только для планеты Земля, но и для организма человека, ведь ускоряет его старение.
Главные тезисы
- Ученые обнаружили, что люди, живущие в районах с большим количеством жарких дней, старели быстрее на молекулярном уровне.
- Каждое увеличение доли жарких дней оказывало влияние на молекулярный возраст участников, добавляя к нему дополнительные годы.
- Жара создает дополнительный стресс для организма, который сложно заметить сразу.
Жара создает все больше проблем для человечества
Ни для кого не секрет, что именно у 2024 года есть все шансы стать самым жарким в истории.
Ученые постоянно предупреждают, что жара перегружает сердце и почки, а также замедляет когнитивные процессы. Однако экстремальная температура имеет и другие неочевидные последствия.
На этом фоне ученые обратились к "эпигенетическим часам" — набору химических модификаций ДНК, которые имеют тенденцию изменяться с возрастом.
В рамках масштабного исследования американские ученые проанализировали данные о таких индикаторах, полученных от около 3,8 тысяч человек в возрасте 56 лет и старше в 2016-2017 годах.
Они пытались найти корреляции между состоянием молекулярных маркеров и количеством дней, когда тепловой индекс — показатель восприятия температуры, учитывающий как жару, так и влажность — превышал 26,7 °C или 32,2 °C в месте обитания участника.
На этом фоне были исследованы и другие факторы, такие как расовая и этническая принадлежности, статус курильщика, местность и доход.
Что известно о результатах исследования
Ученые пришли к выводу, что люди, жившие в районах с большим количеством жарких дней в течение одного или шести лет, на молекулярном уровне были "старше", чем те, кто жил в большей прохладе.
Кроме того, сообщается, что каждый раз, когда доля жарких дней увеличивалась на 10%, к молекулярному возрасту участников прибавлялся 0,12 года.
Что важно понимать, во время исследования не учитывалось, былт ли у участников кондиционер, а также количество времени, которое они провели на улице.
По словам ученых, максимально подробный анализ еще будет осуществлен.
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