Какой фактор ускоряет старение — предупреждение ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Какой фактор ускоряет старение — предупреждение ученых

старение
Читати українською
Источник:  Nature

Иностранные ученые пришли к выводу, что экстремальная жара стала испытанием не только для планеты Земля, но и для организма человека, ведь ускоряет его старение.

Главные тезисы

  • Ученые обнаружили, что люди, живущие в районах с большим количеством жарких дней, старели быстрее на молекулярном уровне.
  • Каждое увеличение доли жарких дней оказывало влияние на молекулярный возраст участников, добавляя к нему дополнительные годы.
  • Жара создает дополнительный стресс для организма, который сложно заметить сразу.

Жара создает все больше проблем для человечества

Ни для кого не секрет, что именно у 2024 года есть все шансы стать самым жарким в истории.

Ученые постоянно предупреждают, что жара перегружает сердце и почки, а также замедляет когнитивные процессы. Однако экстремальная температура имеет и другие неочевидные последствия.

На этом фоне ученые обратились к "эпигенетическим часам" — набору химических модификаций ДНК, которые имеют тенденцию изменяться с возрастом.

Хотя существуют определенные споры по поводу того, насколько такие показатели могут служить индикатором старения, предыдущие работы связывали изменения в этих маркерах с экологическим и социальным стрессом, а также беременностью и некоторыми состояниями здоровья.

В рамках масштабного исследования американские ученые проанализировали данные о таких индикаторах, полученных от около 3,8 тысяч человек в возрасте 56 лет и старше в 2016-2017 годах.

Они пытались найти корреляции между состоянием молекулярных маркеров и количеством дней, когда тепловой индекс — показатель восприятия температуры, учитывающий как жару, так и влажность — превышал 26,7 °C или 32,2 °C в месте обитания участника.

На этом фоне были исследованы и другие факторы, такие как расовая и этническая принадлежности, статус курильщика, местность и доход.

Фото: unsplash

Что известно о результатах исследования

Ученые пришли к выводу, что люди, жившие в районах с большим количеством жарких дней в течение одного или шести лет, на молекулярном уровне были "старше", чем те, кто жил в большей прохладе.

Кроме того, сообщается, что каждый раз, когда доля жарких дней увеличивалась на 10%, к молекулярному возрасту участников прибавлялся 0,12 года.

Другая группа молекулярных маркеров продемонстрировала, что люди, живущие в жарком климате, старели на 0,6% быстрее. Но более короткое влияние высоких температур — несколько дней или месяцев — не оказывало значительного влияния.

Что важно понимать, во время исследования не учитывалось, былт ли у участников кондиционер, а также количество времени, которое они провели на улице.

По словам ученых, максимально подробный анализ еще будет осуществлен.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Умер самый старый в мире человек с синдромом преждевременного старения. Что о ней известно
Сэмми Бассо
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Как проверить готовность организма к старению ― медики назвали простой способ
Старость
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые назвали способы замедлить старение мозга
Старение мозга

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?