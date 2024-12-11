Какой фактор ускоряет старение — предупреждение ученых

Иностранные ученые пришли к выводу, что экстремальная жара стала испытанием не только для планеты Земля, но и для организма человека, ведь ускоряет его старение.

Жара создает все больше проблем для человечества

Ни для кого не секрет, что именно у 2024 года есть все шансы стать самым жарким в истории.

Ученые постоянно предупреждают, что жара перегружает сердце и почки, а также замедляет когнитивные процессы. Однако экстремальная температура имеет и другие неочевидные последствия.

На этом фоне ученые обратились к "эпигенетическим часам" — набору химических модификаций ДНК, которые имеют тенденцию изменяться с возрастом.

Хотя существуют определенные споры по поводу того, насколько такие показатели могут служить индикатором старения, предыдущие работы связывали изменения в этих маркерах с экологическим и социальным стрессом, а также беременностью и некоторыми состояниями здоровья. Поделиться

В рамках масштабного исследования американские ученые проанализировали данные о таких индикаторах, полученных от около 3,8 тысяч человек в возрасте 56 лет и старше в 2016-2017 годах.

Они пытались найти корреляции между состоянием молекулярных маркеров и количеством дней, когда тепловой индекс — показатель восприятия температуры, учитывающий как жару, так и влажность — превышал 26,7 °C или 32,2 °C в месте обитания участника.

На этом фоне были исследованы и другие факторы, такие как расовая и этническая принадлежности, статус курильщика, местность и доход.

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Что известно о результатах исследования

Ученые пришли к выводу, что люди, жившие в районах с большим количеством жарких дней в течение одного или шести лет, на молекулярном уровне были "старше", чем те, кто жил в большей прохладе.

Кроме того, сообщается, что каждый раз, когда доля жарких дней увеличивалась на 10%, к молекулярному возрасту участников прибавлялся 0,12 года.

Другая группа молекулярных маркеров продемонстрировала, что люди, живущие в жарком климате, старели на 0,6% быстрее. Но более короткое влияние высоких температур — несколько дней или месяцев — не оказывало значительного влияния. Поделиться

Что важно понимать, во время исследования не учитывалось, былт ли у участников кондиционер, а также количество времени, которое они провели на улице.